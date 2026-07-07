De frica atacurilor ucrainene, Putin a ordonat instalarea de sisteme antiaeriene pe centura Moscovei

Colaj foto din capturi Twitter.

Regimul de la Kremlin a început să instaleze sisteme de apărare antiaeriană pe șoseaua de centură a Moscovei, de frica atacurilor ucrianenilor, relatază The Moscow Times, care citează sursa locală Supernova+. Fotografii din locurile un au apărut sistemele au fost publicate de sursa citată, dar fără alte detalii.

Desfășurarea noilor sisteme are loc pe fondul intensificării, în ultima perioadă, a atacurilor cu drone ucrainene asupra regiunilor rusești, inclusiv asupra Moscovei. Astfel, din seara de 6 iulie până în dimineața de 7 iulie, forțele de apărare antiaeriană au interceptat 430 de drone ucrainene care se îndreptau spre capitală, a afirmat primarul Serghei Sobianin.

Potrivit ministerului rus de externe, în total, 452 de drone au fost doborâte într-o singură noapte deasupra a 16 regiuni și a Crimeei anexate de Rusia. În timpul atacului, aeroporturile Domodedovo, Vnukovo și Șeremetievo au funcționat cu restricții, iar aeroportul Jukovski a fost închis.

Recordul anterior privind numărul de drone care se îndreptau spre Moscova fusese stabilit în noaptea de 18 iunie, când forțele de apărare antiaeriană au doborât, potrivit autorităților ruse, 194 de aparate. Atunci a fost lovită rafinăria de petrol din Moscova, situată în Kapotnia, care, potrivit unor surse Reuters, și-a oprit activitatea până în 2027 după atac. Au fost afectate, de asemenea, centrele comerciale Sadovod și Belaia Dacia.

În iunie, analistul OSINT Mark Krutov a relatat că, în parcul Moskvorețki, din zona Kunțevo, a fost curățat un teren de 290 pe 150 de metri, presupus destinat amplasării unui sistem de rachete antiaeriene S-400. Cercetătorul OSINT Jembob a atras atenția că terenul se află într-unul dintre cele mai înalte puncte din vestul Moscovei, în interiorul MKAD, ceea ce îl face potrivit pentru instalarea unor asemenea sisteme.

Consolidarea pe scară largă a apărării antiaeriene a Moscovei a început în 2025, a relatat Bild, în mai. Atunci, în jurul orașului au fost instalate peste 40 de turnuri echipate cu sisteme antiaeriene Pantsir-S1. Pozițiile sunt amplasate de-a lungul Centurii Centrale a Moscovei, inclusiv în apropierea aeroporturilor Domodedovo și Jukovski.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat cu o zi înainte că faza decisivă a războiului se va desfășura în aer, iar efectul psihologic al atacurilor masive cu drone asupra Moscovei, împreună cu problemele economice ale Rusiei, ar putea slăbi în timp hotărârea lui Putin de a continua războiul.

„Când spre Moscova vor zbura nu o sută de drone, ci o mie, va înțelege”, a spus Zelenski.