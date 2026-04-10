De la Call of Duty la turnul de control: SUA recrutează gameri pentru a acoperi deficitul de controlori aerieni

Pasionații de jocuri video au devenit o categorie-țintă pentru recrutorii mai multor agenții federale americane, inclusiv pentru armată și pentru Departamentul Securității Interne, scrie The New York Times.

În încercarea de a acoperi deficitul național de controlori de trafic aerian, administrația Trump a găsit un nou bazin de talente: gamerii.

Administrația Federală a Aviației (FAA) lansează vineri o campanie de recrutare adresată pasionaților de jocuri video, în efortul de a umple miile de posturi vacante despre care parlamentarii spun că pun în pericol siguranța călătorilor. Într-o nouă reclamă pe YouTube, agenția folosește grafică spectaculoasă și promisiunea unor salarii de șase cifre pentru a-i convinge pe pasionații de gaming să-și pună reflexele degetelor în slujba siguranței aeriene.

În ultimii ani, gamerii au devenit o categorie demografică-țintă pentru recrutorii mai multor agenții federale, printre care armata și Departamentul Securității Interne. Sunt apreciați pentru coordonarea ochi-mână, pentru capacitatea de a lua decizii rapide în medii complexe și pentru faptul că pot rămâne concentrați pe ecrane ore în șir.

„Pentru a ajunge la următoarea generație de controlori de trafic aerian, trebuie să ne adaptăm”, a spus secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, într-un comunicat. Concentrarea eforturilor de recrutare pe gameri, a adăugat el, „atinge o categorie demografică în creștere de tineri adulți care au deja multe dintre competențele dure necesare pentru a deveni un controlor de succes”.

Dar chiar dacă specialiștii din traficul aerian spun că gamerii ar putea avea abilități valoroase, unii pun sub semnul întrebării dacă această campanie țintită va rezolva, într-adevăr, problemele mai largi de personal ale agenției.

„Atunci când aduci un om care are experiență în gaming, mai ales dacă a jucat jocuri legate de controlul traficului aerian, are deja un avantaj”, a declarat Michael O'Donnell, consultant în domeniul aerospațial care a lucrat anterior ca înalt oficial FAA pe zona de siguranță a traficului aerian. „Vine deja cu un set de competențe. Dar asta nu înlocuiește aptitudinea, disciplina sau capacitatea de a lua decizii sub presiune”.

Guvernul american se chinuie de peste un deceniu să recruteze suficienți controlori de trafic aerian. În ciuda eforturilor administrației Trump de a „supraalimenta” recrutările, în cuvintele lui Duffy, FAA a adăugat doar 300 de controlori complet certificați din septembrie 2024 încoace, ridicând totalul la puțin peste 11.000 la nivel național. Cifra este încă cu mii de oameni sub pragul de 14.663 de posturi pe care agenția l-a definit drept normă completă într-un raport din august 2025.

Oficialii agenției pun încet progresul pe seama unei combinații între plecările masive, durata lungă de pregătire a controlorilor și rata istoric ridicată de eliminare a cursanților. Susțin însă că fac progrese pe aceste fronturi și că, în timp, eforturile vor da roade.

„Vom începe cu adevărat să vedem rezultatele cam peste doi ani și jumătate, trei ani”, a declarat, într-un interviu, Heather Fernuik, directoarea executivă a departamentului de resurse umane al FAA.

Sub administrația Trump, timpul mediu de procesare necesar pentru integrarea unui nou angajat selectat a fost redus la jumătate, de la 13 la aproximativ șase luni și jumătate, a precizat ea. Administrația a îmbunătățit și rata de eliminare: dacă înainte aproximativ o treime dintre noii cursanți nu reușeau să termine școala de control al traficului aerian, acum cifra a scăzut la circa un sfert.

Recrutarea gamerilor, cred oficialii, va face procesul de angajare și mai eficient.

FAA intenționează să acorde prioritate recrutării gamerilor în detrimentul canalelor mai tradiționale, precum târgurile de carieră organizate la universități, au precizat oficialii, atrăgând atenția că doar 25% dintre controlori au o diplomă universitară, în timp ce marea majoritate par să fi acumulat ore întregi de gaming.

În timpul tranziției prezidențiale din 2024, oficialii noii administrații Trump au chestionat aproximativ 250 de absolvenți recenți ai academiei de control aerian, pe parcursul a șase săptămâni. Dintre cei intervievați, doar doi nu erau gameri, potrivit oficialilor FAA, care au vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta date statistice interne.

Studenții care au picat academia nu au fost chestionați în mod similar, au precizat oficialii, deși au planuri să realizeze, în viitor, interviuri de ieșire mai cuprinzătoare.

Cu toate acestea, prezența copleșitoare a obiceiurilor de gaming printre absolvenți se potrivește cu ce auziseră, anecdotic, de la controlori deja certificați să lucreze în turnuri de control și în alte facilități de trafic aerian – mulți dintre ei obișnuiți să joace jocuri video în pauzele dintre ture, au spus oficialii.

Josh Jennings, 40 de ani, supervizor la centrul de comandă al traficului aerian al FAA din Virginia, a spus că gamingul a devenit un fel de monedă socială printre controlori, dar și o modalitate de a-și menține mintea ascuțită.

Jennings și-a amintit cum, la începutul carierei sale, controlorii tineri se enervau atunci când cei mai în vârstă voiau să se uite la știri în pauzele de masă. În 2009, povestește el, un manager a cumpărat un Xbox pentru sala de pauze.

Jennings, care joacă Fallout și Call of Duty, a precizat că, în prezent, a fi pasionat de gaming a devenit norma în profesia lui – și că asta dă rezultate.

„Aș zice că această nouă generație învață probabil de zece ori mai repede să folosească tehnologia noastră fizică, ecranele radar”, a spus el.

Aceste observații contrazic unele dintre stereotipurile despre gameri. Experții și părinții s-au întrebat de mult dacă orele tot mai lungi pe care tinerii le petrec jucând jocuri video le afectează negativ concentrarea și etica muncii. Cu toate acestea, interesul guvernului de a apela la astfel de jucători pentru locuri de muncă cu o componentă tehnică ridicată – precum controlul traficului aerian – continuă să crească.

Armata americană a vânat ani la rând gameri și chiar și-a făcut prezența în interiorul anumitor jocuri video. Setul lor de competențe a devenit și mai căutat pe măsură ce războiul modern se îndreaptă tot mai mult spre operațiunile de la distanță, în detrimentul confruntărilor purtate cu trupe pe teren. În ultimele luni, Imigrația și Vama Americane (ICE) a folosit meme-uri familiare gamerilor pentru a recruta noi ofițeri, în plină campanie amplă de deportări.

Chiar și FAA a mai mers pe această cale înainte. În 2021, în primele luni ale administrației Joseph R. Biden Jr., agenția a încercat în mod explicit să atragă pasionați de jocuri video pentru a deveni controlori, printr-o campanie de recrutare numită „Level Up”, care viza, totodată, creșterea interesului în rândul femeilor și al minorităților.

Oficialii FAA speră ca această concentrare mai intensă pe gameri să producă rezultate mai bune decât eforturile anterioare. Fereastra de înscrieri, care se deschide pe 17 aprilie, va fi plafonată la 8.000 de candidați – un nivel pe care oficialii se așteaptă să-l atingă în doar câteva zile.