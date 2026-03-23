De la TikTok la terorism: cum ajung adolescenții europeni să fie radicalizați fără să iasă din casă. „Uneori, e chestiune de săptămâni”

3 minute de citit Publicat la 23:45 23 Mar 2026 Modificat la 23:50 23 Mar 2026

Tinerii europeni sunt în pericol de radicalizare și recrutare online, avertizează coordonatorul UE pentru combaterea terorismului, Bartjan Wegter. Serviciile de securitate europene gestionează deja cazuri care implică copii de doar 12 ani, a declarat oficialul pentru Euronews.

„Vorbim despre minori și tineri cu vârste între 12 și 20 de ani”, a spus Wegter, subliniind că una dintre cele mai mari provocări pentru forțele de ordine este viteza cu care tinerii se radicalizează. „Uneori, e o chestiune de săptămâni”, adaugă el.

La aceste vârste, minorii sunt extrem de vulnerabili și devin ținte ale recrutării online pentru activități infracționale, chiar dacă în viața reală nu au niciun antecedent penal, a explicat acesta.

Potrivit studiilor recente, tinerii petrec între cinci și opt ore pe zi pe rețelele sociale. Radicalizarea și recrutarea au loc exclusiv în aceste spații digitale, fără nicio întâlnire față în față.

„Este foarte dificil pentru forțele noastre de ordine să detecteze acest fenomen. Este vorba despre schimbul de bune practici, de date și informații, dar și de monitorizarea mediului online, acolo unde se întâmplă cea mai mare parte din toate acestea”, a recunoscut coordonatorul antiterorism al UE.

Wegter a subliniat că timpul petrecut online nu este în sine negativ, dar „este o chestiune de educație a tinerilor” și de cooperare cu platformele și site-urile pe care europenii tineri își petrec cea mai mare parte din timp.

„Este, de asemenea, o chestiune de dialog cu platformele și cu industria, pentru a ne asigura că își asumă responsabilitatea în combaterea conținutului care duce la radicalizarea tinerilor noștri”, mai spune acesta.

Cel mai recent raport Europol privind tendințele în materie de terorism confirmă o creștere clară a implicării minorilor și tinerilor adulți în activități teroriste pe teritoriul Uniunii Europene.

Potrivit Raportului privind situația și tendințele terorismului în UE pe 2025, în cursul anului 2024 au fost arestate 449 de persoane pentru infracțiuni legate de terorism.

Aproape o treime – 133 de persoane – aveau vârste cuprinse între 12 și 20 de ani. Cel mai tânăr suspect avea 12 ani și a fost arestat pentru planificarea unui atac.

Marea majoritate a acestor tineri suspecți erau legați de terorismul jihadist, urmat de terorismul de extremă dreaptă și extremismul violent.

„Jihadismul rămâne amenințarea numărul unu în Europa”, a declarat Wegter, adăugând că tacticile s-au schimbat semnificativ în ultimul deceniu.

Deși așa-numitul Stat Islamic (SI) nu mai există ca entitate fizică – după pierderea teritoriilor ocupate în Orientul Mijlociu, cu excepția unor buzunare în deșertul sirian –, gruparea „și-a adaptat tacticile și a fost foarte agilă", a explicat oficialul european.

Centrele de comandă au fost descentralizate, ceea ce înseamnă că „are acum fronturi diferite în războiul global al jihadului, în diferite regiuni”.

„De asemenea, în loc să organizeze atacuri concertate de mare amploare din afara granițelor UE, și-a schimbat tactica, încercând cu adevărat să recruteze oameni, foarte adesea adolescenți, din interiorul UE”, spune Wegter.

Pe lângă amenințarea jihadistă, Europa se confruntă cu o altă tendință alarmantă: ideologiile violente de extremă dreapta și extremă stânga câștigă teren în mediul online, atrăgând tineri în „comunități” extremiste.

Wegter spune că aceste comunități sau rețele funcționează pe baza unui principiu pe care îl numește „ideologie de tip salad bar”, adică un soi de bufet ideologic.

„Sunt foarte adesea fragmente din diferite ideologii, puse laolaltă într-un amestec de motivații foarte negative, foarte violente”, explică el.

Această tendință evoluează, potrivit oficialului, într-un fenomen nou: „violența extremistă nihilistă”.

„Este foarte adesea alimentată de o comunitate online de extremiști violenți sau acceleraționiști, adică oameni care vor să destabilizeze întreaga societate”, adaugă Wegter.

Aceste ideologii hardcore combină de regulă rasismul, misoginia și alte idei extreme, vizând tineri care „nu au niciun bagaj ideologic, dar sunt foarte atrași de violența extremă”.

Fenomenul este atât de nou încât nu „se încadrează perfect în cutia a ceea ce numim, strict vorbind, terorism”, a spus Wegter.

„Dar are multe dintre aceleași caracteristici și vulnerabilități care sunt exploatate de unii actori pentru a ne destabiliza societatea”, a concluzionat acesta.