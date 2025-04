De la Vatican până în Filipine, credincioșii catolici își iau adio de la Papa Francisc. Lacrimi, rugăciuni și zile de doliu

De la Vatican până în Filipine, credincioșii catolici își iau adio de la Papa Francisc. FOTO: colaj Getty Images/Agerpres

De la Vatican până în Filipine, credincioșii catolici își iau adio de la Papa Francisc. Moartea suveranului pontif survine într-unul dintre cele mai importante momente ale anului pentru Biserica Romano-Catolică, la mai puțin de 24 de ore după ce acesta a rostit ultimul său mesaj către credincioși în Piața Sfântul Petru, în ziua de Paște. Semnificația acestui moment nu a fost trecută cu vederea de catolici. „[Dumnezeu] a ales cea mai frumoasă zi pentru Biserica creștină – nu putea alege un moment mai potrivit”, a spus părintele Sergio Codera, preot iezuit din Spania, scrie BBC.

El a adăugat: „Paștele este cea mai importantă sărbătoare a creștinilor, când celebrăm faptul că moartea nu are ultimul cuvânt. Iar aceasta a fost ziua aleasă de Dumnezeu pentru ca Papa Francisc să se întâlnească cu El.”

› Vezi galeria foto ‹

În Vatican, vestea a fost un șoc pentru cei care l-au văzut pe Papa îndeplinindu-și ultima datorie publică.

„A fost un șoc – l-am văzut ieri la slujba de Paște și am primit binecuvântarea lui”, a spus un bărbat aflat în Piața Sfântul Petru, pentru BBC.

O femeie care i-a ascultat mesajul a afirmat: „Și-a luat misiunea față de oameni foarte în serios – chiar și ieri, când era foarte bolnav, a ieșit, a participat la slujba de Paște și a vorbit cu noi.”

Clopotele au bătut în Filipine și în Congo

Clopotele bisericilor au răsunat în capitala Filipine, Manila, unde credincioșii s-au adunat în lăcașuri de cult pentru a se ruga și a reflecta asupra dispariției Papei. Filipine e cel mai catolic stat din Asia, cu aproximativ 85% din populația de 110 milioane fiind de religie romano-catolică.

În orașul Bukavu, aflat sub controlul rebelilor în estul Republicii Democrate Congo, credincioșii s-au adunat la Catedrala Notre-Dame de la Paix pentru a-l comemora. Aproximativ jumătate din populația RD Congo este catolică – cea mai mare comunitate catolică din Africa.

Papa Francisc a vizitat capitala Kinshasa în 2023, unde a oficiat o slujbă în fața a peste 500.000 de oameni, fiind primul suveran pontif care a vizitat țara în ultimele trei decenii. În discursul său final de duminica Paștelui, Papa a cerut încetarea violențelor din Congo.

„Papa Francisc a fost un papă care a iubit cu adevărat țara noastră, RD Congo,” a spus Sifa Albertina, în fața catedralei. „Chiar și în starea lui de sănătate precară, a decis să vină la noi, să se întâlnească cu poporul congolez și să împărtășească suferințele lui. L-am văzut cu ochii mei venind aici. Fie ca Dumnezeu să-i primească sufletul, pentru că ne-a purtat în inimă.”

Șapte zile de doliu în Brazilia, mii de oameni în biserici

În Brazilia, țara cu cea mai mare populație catolică din lume, autoritățile au declarat șapte zile de doliu național.

În fața Bisericii Maicii Domnului din Lourdes, din Rio de Janeiro, Rosane Ribeiro a spus: „A fost o persoană unică și extraordinară, inclusiv în timpul pandemiei. Ca preot, se trezea în fiecare zi și se ruga pentru lume… și a murit într-un moment minunat și simbolic – de Paște –, un moment demn de el.”

Un papă criticat, dar și admirat

Pe parcursul pontificatului său, Papa Francisc a fost criticat pentru modul în care a gestionat scandalurile legate de abuzurile sexuale din Biserică, dar a fost și lăudat pentru că a vorbit cu victimele și a impus noi reguli pentru tragerea la răspundere a clericilor vinovați.

Juan Carlos Cruz Chellew, victima unui abuz comis în copilărie de un cleric din Chile, a spus că Papa Francisc a fost printre puținii lideri ai Bisericii care l-au ascultat cu adevărat.

„A devenit un adevărat tată pentru mine”, a declarat el pentru programul Newshour al BBC. „Și-a dat seama că a greșit, că a fost dezinformat, așa că m-a invitat pe mine și pe alți doi prieteni la Vatican. Am petrecut o săptămână în Casa Santa Marta, iar el și cu mine am vorbit ore întregi despre această problemă.” „De atunci, a început să schimbe atitudinea Bisericii față de abuzurile sexuale. A fost o persoană extraordinară. Să simți că ești ascultat… am simțit că sunt ca Lazăr: mort, fără voce, ignorat – până când cel mai important om te ascultă sincer și schimbă totul.”

Lacrimi și rugăciune în Mexic, SUA și Spania

La Basilica Maicii Domnului din Guadalupe, centrul religios principal al Mexicului, sute de oameni au venit pentru a participa la o slujbă în memoria Papei, în timp ce clopotele au răsunat în întreaga țară.

Unii credincioși au ajuns în genunchi la biserică, târându-se până la intrare, într-un gest de pocăință profundă. Alții au stat tăcuți, cu capetele plecate, amintindu-și de un om care a fost alături de cei mai săraci dintre mexicani, inclusiv migranți și victime ale violenței.

„Ne-a condus de mână și va rămâne mereu în inimile noastre”, a spus Jonathan Solis pentru BBC, aflat în spatele bisericii împreună cu fiica sa. „A fost atât de important pentru latini. Nu-l vom uita niciodată. De aceea atâtea familii au venit aici – așa cum era și el – cu inima deschisă, pentru a fi împreună în acest moment dureros.”

În Boston, SUA – un oraș considerat printre cele mai catolice din țară – credincioșii s-au adunat la Catedrala Sfintei Cruci.

Mary, 70 de ani, și Tom, 71, aflați în vizită din Chicago, au aflat despre moartea Papei și au mers să se roage. „A fost un om minunat, atât de uman, atât de firesc – parcă puteai fi prietenul lui”, a spus Mary.

În Spania, unde peste jumătate din populație este catolică, au fost decretate trei zile de doliu național.

Nuria Ortega, funcționară publică din Madrid, a declarat: „Cred că a fost o persoană acceptată atât de catolici, cât și de necatolici, deschis la dialog.”