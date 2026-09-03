Decizie fără precedent a CEDO. Curtea refuză sa mai judece plângerile a 879 de victime ale regimului Putin

1 minut de citit Publicat la 13:43 03 Sep 2026 Modificat la 13:45 03 Sep 2026

Sediul CEDO de la Strasbourg. Foto: Hepta

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a anunțat, joi, că încetează să mai examineze cazurile persoanelor care denunță încălcări ale drepturilor lor în Rusia, transmite AFP, citată de Agerpres.

Instanța de la Strasbourg a comunicat că "deja s-a pronunțat suficient" pe acest subiect, potrivit sursei citate.

879 de cereri individuale au fost, astfel, abandonate.

Cauzele se referă, între altele, la "tratamentul unor personalități politice din opoziție și al unor militanți pro-democrație, la legislație represivă, restricții aduse libertății de exprimare, inclusiv online, condiții de detenție, imigrație, libertatea de circulație și de întrunire, precum și protecția datelor cu caracter personal", precizează CEDO.

CEDO continuă să examineze cazurile legate de războaiele purtate de Rusia în Ucraina și Georgia

În 2022, în urma invadării Ucrainei, Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei, organismul care a creat CEDO, dar continuă să fie făcută responsabilă pentru actele comise înainte de această dată.

Moscova nu recunoaște nicio decizie a CEDO și refuză să plătească amenzile stabilite prin hotărârile de la Strasbourg.

Potrivit CEDO, decizia de abandonare a examinării cererilor este "definitivă", dar "nu poate fi interpretată ca exonerând Rusia de responsabilitatea sa internațională" în materia drepturilor omului.

Cazurile legate de războaiele purtate de Rusia în Ucraina și Georgia continuă însă să fie examinate, precizează Curtea.

Potrivit Curții, judecătorii CEDO consideră că "resursele judiciare semnificative necesare pentru examinarea cererilor individuale nu pot fi considerate justificate".

Totuși, CEDO lasă posibilitatea de a redeschide un dosar dacă va considera că circumstanțele justifică acest lucru.