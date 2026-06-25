Doi japonezi au fost arestați în China. Acuzația: „furt de pământuri rare”

Mină de pământuri rare în regiunea chineză Ganxian. China deţine 49% din rezervele de pământuri rare ale planetei. Foto: Profimedia Images

Doi angajați japonezi ai unei companii industriale au fost arestați în China după ce au fost acuzați că au încercat să scoată din țară minerale critice, măsură care a provocat noi tensiuni între autoritățile de la Beijing și cele din Tokyo, informează Financial Times.

Cei doi japonezi au fost reținuți în luna mai în orașul portuar Calian, situat în nord-estul Chinei. Arestările lor au fost confirmate oficial miercuri, atât de Beijing, cât și de Tokyo.

Conform autorităților japoneze, incidentul nu face decât să înrăutățească și mai mult situația „inconfortabilă” în care deja se află companiile din Japonia care au afaceri în China.

Relațiile diplomatice chino-japoneze s-au deteriorat în luna noiembrie a anului trecut, după ce premiera Japoniei, Sanae Takaichi, a sugerat că japonezii s-ar putea implica militar în cazul unei invazii chineze a Taiwanului.

În luna februarie 2026, Japonia a anunțat că va amplasa, până în 2031, rachete sol-aer pe insula Yonaguni, care se află la circa 110 kilometri distanță de Taiwan: a fost pentru prima oară când Tokyo a anunțat public un calendar pentru o astfel de măsură, menționată de ministerul japonez al Apărării încă din 2022.

Japonia a propus crearea unei rezerve comune de minerale critice în cadrul summitului G7 desfășurat în Franța. Tokio promovează de mult timp surse alternative de minerale critice, în special pământuri rare, un grup de 17 elemente metalice esenţiale pentru fabricarea de la motoare de maşini electrice la turbine eoliene.

În ultimele luni, Japonia a semnat acorduri de aprovizionare cu ţări precum Australia sau Franţa şi a început un studiu pentru extragerea de pământuri rare dintr-un zăcământ marin din apropierea insulei Minamitori, un teritoriu nelocuit din Pacific administrat de Tokio.

China este principalul producător de pe piața mondială de minerale rare, considerate vitale pentru producția de tehnologii de vârf, atât civile, cât și militare.

China deţine 49% din rezervele de pământuri rare ale planetei. De asemenea, Beijingul controlează aproximativ 90% din capacitatea mondială de procesare şi rafinare, ceea ce îi oferă un avantaj uriaş în lanţurile tehnologice de aprovizionare.