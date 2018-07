Doliu în lumea cinematografiei! Un celebru scenarist s-a stins din viață

Foto: Captură video/youtube.com

Scenaristul Shinobu Hashimoto, care a scris pentru unele dintre cele mai reprezentative filme japoneze din istorie, inclusiv pentru "Cei Şapte Samurai/ The Seven Samurai" şi "Rashomon", regizate de Akira Kurosawa, a murit la vârsta de 100 de ani, scrie The Hollywood Reporter.

Hashimoto a murit, joi, în locuinţa sa din Tokyo, de pneumonie, a anunţat radiodifuzorul nipon NHK.

El a scris singur şi în colaborare peste 70 de scenarii, inclusiv mai multe pentru clasicele filme ale lui Kurosawa precum "Fortăreaţa ascunsă/ The Hidden Fortress" (1958). A regizat trei filme de asemenea, "I Want to Be a Shellfish" (1959), şi a continuat să scrie scenarii până în anii 1990 când a suferit un accident vascular cerebral, potrivit news.ro.