Doliu în lumea filmului. O mare actrțită s-a stins din viață

Decesul a fost confirmat de fiul ei Jordan Wexler, care a pus că Linda a murit în somn, spune Le Figaro.

Actrița era o frumuseţe mexicană care le-a dat replica legendelor Hollywoodului precum: John Wayne, Tony Curtis, James Stewart, Charles Bronson.

Născută pe numele de Marta Victoria Moya la 23 februarie 1931 în Buenos Aires, Linda Cristal şi-a petrecut tinereţea în Argentina. Tatăl său Antonio Moya Bourges a fost un imigrant francez, un om de presă care a publicat în reviste. Mama sa, Rosario Pego, era italiancă. În multe interviuri, Linda Cristal a declarat că tatăl ei a intrat într-un conflict cu o bandă criminală şi a fost nevoit să fugă cu familia la Montevideo, în Uruguay. Când avea 13 ani, cei doi părinţi au murit intoxicaţi cu monoxid de carbon în maşina lor.

În adolescenţă, Linda Cristal a studiat la Conservator. La vârsta de 16 ani, s-a căsătorit cu actorul argentinian Tito Gómez. Căsătoria a fost anulată după doar câteva săptămâni. În timpul unei călătorii în Mexic, împreună cu fratele ei, a fost remarcată de producătorul Miguelito Alemán care i-a oferit un rol mic în unul dintre filmele sale. Sub numele de Linda Cristal a filmat opt producţii cu actorul şi producătorul Raúl de Anda.

La sfârşitul anilor 1950, juca în special în westernuri. După ce a apărut în "The Last of the Fast Guns", 1958, "The Fiend Who Walked the West", 1958, a jucat în "Cry Tough",1959, dramă despre portoricanii din New York.