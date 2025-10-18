Donald Trump a scăpat o înjurătură în conferința de presă cu Zelenski, de la Casa Albă

Donald Trump, surprins când scapă o înjurătură în conferința de presă cu Zelenski, de la Casa Albă Sursa foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a fost surprins în timp ce folosește o exprimare nepoliticoasă, vineri, în timpul conferenței susținută la Casa Albă, cu ocazia vizitei lui Volodimir Zelenski.

Întrebat de jurnaliști despre informațiile potrivit cărora guvernul Venezuelei a propus un plan în care președintele Nicolas Maduro ar fi fost de acord să renunțe la putere, Donald Trump a răspuns:

„A oferit totul. A oferit totul, ai dreptate. Știi de ce? Pentru că nu vrea să se pună cu Statele Unite (Răspunsul exact al lui Trump: “He doesn`t want to f– around with the United States”, n.r.)”.

Precizările lui Donald Trump vin în contextul în care oficialii guvernului venezuelean au lansat un plan prin care președintele Nicolas Maduro ar putea părăsi în cele din urmă funcția, o încercare menită să reducă presiunea tot mai mare a SUA asupra guvernului de la Caracas.

President Trump on Venezuela's Maduro: "He's offered everything. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States." pic.twitter.com/aYNLaHrvYi — CSPAN (@cspan) October 17, 2025

Propunerea lui Maduro, respinsă de Trump

Propunerea, care a fost respinsă de Casa Albă, prevede ca Maduro să se retragă de la putere în trei ani și să predea autoritatea vicepreședintelui său, Delcy Rodriguez, care ar urma să finalizeze mandatul actual de șase ani al lui Maduro, care se întinde până în ianuarie 2031, potrivit The Hill.

Rodriguez nu ar candida pentru realegere în cadrul planului, a declarat oficialul, adăugând că Casa Albă a respins propunerea deoarece continuă să pună la îndoială legitimitatea guvernării lui Maduro și îl acuză că supraveghează un stat narco-terorist.

Revelația încercărilor lui Maduro de a oferi un plan de a se retrage treptat de la putere vine pe fondul unei neliniști crescânde în guvernul liderului venezuelean că președintele Donald Trump ar putea ordona acțiuni militare pentru a încerca să-l înlăture.

Trump a autorizat CIA să extindă operațiunile secrete în interiorul Venezuelei

Trump a confirmat la începutul acestei săptămâni că a autorizat CIA să extindă operațiunile secrete în interiorul Venezuelei, ceea ce a ridicat posibilitatea unei acțiuni directe împotriva lui Maduro.

Președintele venezuelean, pe care o mare parte din comunitatea internațională îl consideră ilegitim, a fost pus sub acuzare în SUA în 2020, sub acuzația de conducere a unui cartel de droguri.

Secretarul de stat american Marco Rubio, care este și consilierul pentru securitate națională al lui Trump, a majorat recompensa la 50 de milioane de dolari pentru informații care duc la arestarea sau condamnarea lui Maduro.

Rubio este văzut ca o forță motrice din spatele eforturilor de a-l înlătura pe Maduro din Caracas, deși Trump a declarat că principala sa motivație este oprirea traficului de droguri și a imigrației ilegale.

Trump intensifică o campanie militară împotriva a ceea ce administrația numește narcoteroriști care traficează droguri în Marea Caraibelor și a spus că are în vedere operațiuni „terestre” ca parte a campaniei.