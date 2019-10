Donald Trump, amenințări dure la adresa lui Erdogan: „Dacă voi considera că turcii încalcă limitele, îi voi distruge economic”

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat Turcia în termeni duri în contextul planurilor liderului turc, Recep Tayyip Erdoğan, de a ataca forțele kurde din Siria.

„În marea şi inegalabila mea înţelepciune, dacă voi considera că turcii încalcă limitele, îi voi distruge economic”, a scris Trump pe Twitter.

S-a ajuns la această situație tensionată după decizia președintelui SUA de a retrage trupele staționate în Siria. Decizia a fost aspru criticată de republicanii care îi reproșează lui Trump că îi abandonează pe kurzi, deși au luptat alături de americani împotriva ISIS.

“Am fost ales să scot ţară din aceste războaie ridicole”, a spus preşedintele SUA.

Asemenea SUA, și Turcia vrea schimbarea regimului de la Damasc. „Președintele Trump a fost cu siguranță depășit în timpul negocierii și doar a susținut retragerea trupelor pentru a părea că obținem ceva, dar nu obținem nimic. Securitatea națională a SUA se va vedea în deceniile viitoare în fața unui pericol crescut și asta doar pentru că președintele nu are coloană vertebrală. Asta e concluzia”, a declarat o sursă din cadrul Consiliului de Securitate Națională.

După discuția telefonică dintre Trump și Erdogan, Casa Albă a emis un comunicat în care a spus că nici liderul SUA, nici Departamentul Apărării nu susțin operațiunea turcă în nordul Siriei.

„După cum am mai afirmat ferm înainte, și doar ca să reiterez, dacă Turcia face ceva ce eu, în măreața și inegalabila mea înțelepciune, consider că este înafara limitelor, o să distrug complet și o șterg orice urmă din economia Turciei (Am mai făcut asta). Ei trebuie, alături de Europa și alții, să fie atenți...”, a scris Donald Trump, pe Twitter.