Donald Trump spune că pregătește „ceva special, o premieră”, cu o zi înainte de vizita lui Netanyahu la Casa Albă

1 minut de citit Publicat la 17:45 28 Sep 2025 Modificat la 17:45 28 Sep 2025

Donald Trump. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat că urmează să anunțe „o premieră, ceva special” în negocierile de pace din Orientul Mijlociu, cu o zi înainte de vizita prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Albă, conform agențiilor de presă internaționale, citate de Agerpres.

„Avem o şansă reală de a realiza ceva măreţ în Orientul Mijlociu. Toată lumea este gata pentru ceva special, o premieră. Vom reuşi”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

Vineri, în faţa unor jurnalişti, Donald Trump a declarat deja că se gândeşte la „un acord” cu privire la Fâşia Gaza, după ce prezentase, în timpul săptămânii, un nou plan de pace mai multor ţări arabe şi musulmane, precum şi lui Benjamin Netanyahu.

„Acesta va fi un acord ce îi va aduce acasă pe ostatici. Va fi un acord care va pune capăt războiului”, declarase preşedintele american.

Potrivit unei surse diplomatice, planul american din 21 de puncte prevede în special un armistiţiu permanent în Fâşia Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi pe teritoriul palestinian, o retragere israeliană, precum şi o viitoare guvernare în Gaza fără Hamas.

Potrivit unor surse de presă britanice, fostul prim-ministru Tony Blair ar putea juca un rol de prim plan în cadrul unei viitoare autorităţi de tranziţie în Gaza.

De la tribuna ONU, Benjamin Netanyahu a criticat aspru recunoaşterea statului Palestina de către zece ţări, printre care Franţa, Regatul Unit, Canada şi Australia.

Crearea unui stat palestinian ar fi „o sinucidere naţională” pentru Israel, a declarat el, promiţând, de asemenea, „să termine treaba” contra Hamas „pe cât de repede posibil”, într-o Fâşie Gaza distrusă de aproape doi ani de război.