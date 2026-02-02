Donald Trump spune că republicanii ar trebui să „naționalizeze” alegerile din SUA

Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că republicanii ar trebui să „naționalizeze” alegerile, într-o accentuare tot mai mare a retoricii sale conspiraționiste și o revenire la obsesia sa cu alegerile din 2020, pe care le-a pierdut în fața lui Joe Biden, relatează Politico.

Donald Trump continuă să susțină, în mod fals, că a câștigat alegerile prezidențiale din 2020 și că acestea au fost „viciate” de fraude la scară largă.

Propunerea făcută de președintele american este neconstituțională. Constituția Statelor Unite prevede clar că alegerile și organizarea lor sunt atributul statelor și nu pot deveni o prerogativă federală.

Ea a fost făcută după mai puțin de o săptămână după ce FBI-ul a făcut un raid la oficiile electorale din Atlanta, confiscând buletinde de vot și alte documente arhivate de la alegerile din 2020.

„Republicanii ar trebui să spună «Vrem să preluăm alegerile. Vrem să organizăm votarea în cel puțin 15 locuri». Republicanii ar trebui să naționalizeze votarea”, a declarat Trump într-un podcast cu Dan Bongino.

Trump a insistat că a câștigat alegerile din 2020 „în mod covârșitor” acuzând din nou, fără să dea vreo dovadă, că „unii oameni au votat ilegal”. A vorbit și de raidul FBI din Fulton County, spunând că „veți vedea că apar niște lucruri foarte interesante”.

În timpul „sezonului” electoral, Trump și echipa sa au contestat în fel și chip alegerile pe care acesta le-a pierdut în fața lui Joe Biden. Nu a existat nicio dovadă care să ateste vreo fraudă, iar majoritatea contestațiilor nu au ajuns nici măcar în faza de judecare pentru că erau inadmisibile.

Ulterior, un audit în întreg statul Georgia și o renumărare au confirmat că Joe Biden a câștigat statul. Biden ar fi câștigat alegerile oricum și dacă ar fi pierdut Georgia.

În ultima perioadă, Trump pare să fie extrem de concentrat, din nou, pe alegerile din 2020. El a amenințat că „mulți vor fi judecați pentru ce au făcut”. Departamentul Justiției controlat de trump a dat în judecată, de asemenea, un număr mare de state, cerând accesul la listele lor electorale.

Amenințarea cu „naționalizarea” alegerilor pare să fie o nouă strategie pentru alegerile intermediare din 2026, în care e de așteptat o înfrângere categorică pentru republicani. Sondajele recente arată că democrații au un avans uriaș și că vor recupera Camera Reprezentanților. Există inclusiv o șansă ca democrații să recupereze și Senatul SUA.

De asemenea, recentele alegeri parțiale pentru Camera Reprezentanților sau pentru funcții locale au fost câștigate covârșitor și la scoruri mari de democrați, ceea ce pune presiune și mai mare pe republicani.

„Țineți minte. Statele sunt doar un «agent» pentru guvernul federal când vine vorba de numărarea și tabelarea voturilor. Statele trebuie să facă ce vrea și ce spune guvernul federal reprezentat de președintele SUA, pentru binele țării”, a scris Trump, în august, pe rețelele sociale.

Până acum, președintele SUA nu a semnat vreun decret prezidențial în acest sens, iar Casa Albă nu a clarificat cum intenționează să urmărească acest efort care încalcă Constituția Statelor Unite.

Un alt decret prezidențial, semnat în luna martie a anului trecut, prin care administrația a cerut ca votanții să facă dovadă cetățeniei la urne, a fost blocat de tribunalele federale. De asemenea, decretul stabilea noi reguli pentru votul prin corespondență. Rămâne incert, totuși, dacă el va avea efecte sau dacă va fi complet anulat de justiția americană.