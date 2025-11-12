Două cutremure puternice zguduie o țară UE. Au fost resimțite până în Israel. Seismologii nu mai știu ce să creadă

Ciprul a fost zguduit miercuri de două seisme puternice, relatează Agerpres, care citează DPA.
Epicentrul acestora a fost localizat la circa 25 de kilometri nord-est de orașul turistic Paphos.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 19 sec ago in #Cyprus. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) November 12, 2025
Presa din această țară insulară, membră UE, a scris că puternicele mișcări tectonice au fost resimțite în întreaga insulă şi dincolo de granițe, până pe coastele Turciei, Israelului şi Libanului.
Departamentul de prospectare geologică din Cipru a precizat că primul seism, produs dimineața, a avut magnitudinea 5,3.
Seismologii nu au stabilit dacă seismul inițial a fost cel principal
La momentul respectiv, oamenii au ieșit speriați pe străzi, iar școlile au fost evacuate preventiv. Au urmat numeroase replici mici, abia perceptibile.
Al doilea cutremur puternic a avut loc după-amiaza, având, de asemenea, o magnitudine de peste 5 şi provocând din nou panică în rândul populației.
Până în prezent nu s-au înregistrat pagube semnificative, a declarat la televiziune purtătorul de cuvânt al protecției civile, Panayiotis Liassides.
Seismologii au subliniat în declarații acordate presei cipriote că vor fi necesare 48 de ore pentru a stabili dacă seismul din cursul dimineții a fost sau nu cel principal.