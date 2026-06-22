Două treimi dintre germani se gândesc să plece la muncă în străinătate: "Politicienii ar trebui să ia asta în serios"

1 minut de citit Publicat la 12:38 22 Iun 2026 Modificat la 12:38 22 Iun 2026

Două treimi dintre germani se gândesc să plece la muncă în altă țară. În foto: târg de joburi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Două treimi dintre angajații din Germania cochetează cu ideea unui loc de muncă în străinătate, iar în fruntea listei destinațiilor dorite se află Statele Unite, Marea Britanie și Elveția.

Informația se regăsește într-un sondaj realizat de institutul de cercetare a pieței Appinio pentru site-ul de joburi Indeed, informează luni Agerpres, care citează DPA.

Sondajul publicat luni a constatat că unul din trei respondenți chestionați a făcut deja demersuri concrete pentru munca în străinătate.

De asemenea, consultarea arată că interesul pentru SUA a scăzut recent.

"Dacă două treimi dintre angajați cochetează cu ideea de a pleca, acest lucru ar trebui să fie înțeles și ca un semn de nemulțumire față de condițiile de acasă", a declarat Virginia Sondergeld, de la platforma Indeed, adăugând că, pe de altă parte, mobilitatea internațională este în mod fundamental binevenită.

Reprezentat al platformei de joburi: "Politicienii ar trebui să ia în serios aceste semnale"

"Politicienii și angajatorii ar trebui să ia aceste semnale în serios. În dialog cu angajații, trebuie create noi stimulente pentru a lucra în Germania, trebuie îmbunătățite condițiile de muncă și trebuie oferite motive reale să rămână persoanelor talentate" a mai spus ea.

Conform datelor sondajului, dorința de a lucra în străinătate este deosebit de pronunțată printre cei cu venituri mari.

Aproximativ jumătate dintre cei cu un venit lunar net al gospodăriei de peste 6.000 de euro au aplicat deja în mod activ pentru locuri de muncă în străinătate sau au explorat piața muncii externe și continuă să o facă, arată concluziile cercetării.

Cu toate acestea, marea majoritate a celor chestionați spun că nu vor să rămână în străinătate permanent, preferințele variind de la câteva luni la câțiva ani.