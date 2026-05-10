Drone de unică folosință și rachete low-cost: cum se pregătește Europa să lupte fără ajutorul Americii

Europa se grăbește să își construiască propria industrie de drone și arme ieftine, în urma războiului din Ucraina și al nesiguranței legate de angajamentul SUA față de NATO. O nouă generație de startup-uri europene de apărare produce interceptoare de 2.000 de dolari menite să doboare drone iraniene Shahed de 30.000 de dolari, în timp ce UE a promis 800 de miliarde de euro pentru apărare în patru ani, scrie The Guardian.

Într-un mic atelier din East Midlands, Anglia, inginerii startup-ului britanic Skycutter proiectează arme pentru Ucraina. Un șir de imprimante 3D produce fuselajul pentru drone interceptoare, în timp ce piese precum motoarele și cipurile de navigație sunt asamblate manual. Același proces se repetă de sute de mii de ori pe lună în fabricile partenere din Ucraina.

Roiurile de drone ieftine, letale și adesea autonome desfășurate în acest război au schimbat deja complet modul de luptă. Trupele aflate departe în spatele liniei frontului trebuie să se deplaseze constant pentru a evita atacurile aeriene, circulând prin tuneluri acoperite cu plase și peisaje brăzdate de cabluri de fibră optică folosite pentru a ghida dronele peste bruiajul radio. Orașele sunt terorizate de rachete ghidate care sunt mai ieftine și, prin urmare, mult mai larg utilizate decât cele anterioare.

Armatele europene se grăbesc să țină pasul, într-un efort de a cheltui miliarde pe armament – cu presiune suplimentară din partea lui Donald Trump, care oscilează în privința alianței NATO, și din partea insistențelor președintelui american ca membrii să își crească bugetele de apărare.

Combinația tulburătoare dintre Trump și un război la ușa Europei a acutizat criticile de lungă durată conform cărora continentul s-a bazat prea mult pe producătorii americani de arme.

UE a răspuns promițând să cheltuiască 800 de miliarde de euro pe apărare în patru ani. Și Regatul Unit s-a angajat să aloce mai mult, Keir Starmer fiind probabil supus presiunilor de a arăta progrese după pierderile masive ale Partidului Laburist la alegerile de joi.

Cu un accent nou pe suveranitatea în apărare – capacitatea de a produce și utiliza armament fără ajutorul unei Americi pe care nu te mai poți baza – o mare parte din acești bani se îndreaptă către companii locale.

O serie de startup-uri bine finanțate câștigă teren și își extind producția, făcând promisiuni ambițioase – multe încă nedemonstrate – că pot face o treabă mai bună decât producătorii tradiționali și rivalii din Silicon Valley.

Supraviețuibil vs. consumabil

Armatele nu cred că pot renunța complet la oameni – infanterie – sau la mașinăria grea precum tancurile, artileria și navele. Însă o mare parte din cheltuielile planificate va merge către drone de diverse dimensiuni, fie aeriene, terestre, maritime sau submarine.

Generalul Sir Roly Walker, șeful Statului Major General al Regatului Unit, a declarat anul trecut că dorește ca echipamentul forțelor armate să fie 20% „supraviețuibil” (pentru că au oameni înăuntru), 40% „sacrificabil” (nu te îngrijorezi prea tare dacă sunt distruse) și 40% „consumabil” (de unică folosință).

Sentimentul tot mai răspândit în Europa este că „ar trebui să putem sta pe propriile picioare”, spune o persoană dintr-un startup de armament cu creștere rapidă. „Suveranitatea înseamnă control. Dacă cumperi lucruri de-a gata din altă parte, cedezi întotdeauna o parte din control.”

Acest lucru se aplică și componentelor și materialelor. Regatul Unit desfășoară consultări privind cât de mult trebuie să provină din Marea Britanie pentru ca un produs să fie considerat suveran. Producătorii nu se pot baza neapărat pe piese și materiale din diverse țări care ar putea deveni adversare – în special China.

„Multe visuri de diversificare a lanțului de aprovizionare s-au evaporat”, spune Kusti Salm, fost oficial estonian în domeniul apărării, acum director executiv al startup-ului de rachete anti-drone Frankenburg. „Cred că e firesc dacă Europa vrea să își păstreze prosperitatea și libertatea.”

Ricardo Mendes, directorul executiv al producătorului de drone Tekever, spune că apariția vehiculelor aeriene fără pilot a declanșat „o transformare radicală a modului în care se construiește tehnologia de apărare”, companiile pariind pe cererea viitoare de echipamente în loc să aștepte contracte pe termen lung înainte de a începe producția.

Tekever, pe care Mendes a co-fondat-o în Portugalia în 2001, a atins anul trecut o evaluare de un miliard de dolari – statut de „unicorn” – și are 1.200 de angajați, inclusiv fabrici noi în clusterul britanic de drone din Swindon, Wiltshire, și alta în Cahors, sud-vestul Franței.

Alte unicornuri europene din tehnologia de apărare includ Helsing, o companie germană susținută de fondatorul Spotify, Daniel Ek, și producătorii germani de drone Quantum Systems și Stark Defence. Stark și Helsing au câștigat recent comenzi din partea armatei germane pentru drone de atac, iar toate, cu excepția Quantum, investesc în fabrici în Regatul Unit. Producătorul britanic de rachete Cambridge Aerospace – condus controversat de fostul ministru al apărării Grant Shapps – ar fi, de asemenea, aproape de statutul de un miliard de dolari.

Printre unicornurile rivale americane se numără producătorul de drone Shield AI, compania de nave autonome Saronic Technologies și producătorul de arme anti-drone Epirus. Însă două companii ale căror nume sunt preluate din „Stăpânul Inelelor” al lui J.R.R. Tolkien conduc plutonul american: compania de software Palantir și producătorul de arme autonome Anduril. Ambele fac progrese semnificative în Europa, în special în Regatul Unit, însă această expansiune este supusă unui scrutin tot mai intens, pe măsură ce politicienii europeni privesc cu reticență către susținătorii lor vocal pro-Trump.

Palantir a fost susținută de miliardarul și donatorul lui Trump, Peter Thiel. Thiel, un critic vocal al democrațiilor liberale, a investit și în Stark, ceea ce a generat îngrijorări în Germania, deși Stark susține că Thiel nu are influență operațională sau strategică directă. Directorul executiv al Palantir, Alex Karp, a lăudat în mod repetat dominația americană, în timp ce Anduril este condusă de Palmer Luckey, 33 de ani, care a găzduit personal o strângere de fonduri pentru Trump și a cultivat legături strânse cu administrația.

Jocul de-a șoarecele și pisica

Scăderea costurilor componentelor precum senzorii și motoarele le-a deschis ușa startup-urilor. Marii producători tradiționali au fost luați prin surprindere de revoluția dronelor, poate pentru că e greu să obții profituri consistente din produse fabricate în serie.

Armin Papperger, șeful producătorului german Rheinmetall, vechi de 137 de ani, a provocat consternare la începutul acestui an descriind dronele Ucrainei drept „Lego-uri” low-tech fabricate de „gospodine” cu imprimante 3D.

Rheinmetall a fost ulterior nevoit să revină asupra declarației, dar afirmația a evidențiat involuntar schimbarea economiei războiului. Scăderea prețurilor face mult mai ușoară provocarea unor pagube semnificative cu arme relativ ieftine, precum dronele iraniene Shahed pe care Rusia le folosește pentru a teroriza orașele ucrainene și pe care Teheranul le-a lansat asupra vecinilor săi în fața atacurilor americano-israeliene.

Se estimează că dronele Shahed costă aproximativ 30.000 de dolari. Prin comparație, multe dintre sistemele de apărare antiaeriană ale NATO folosesc rachete care costă sute de mii sau, în cazul interceptoarelor americane Patriot, milioane de dolari.

Startup-urile s-au concentrat în schimb pe doborârea dronelor Shahed și a altor drone cu echipamente mult mai ieftine. Rachetele ghidate ale Frankenburg costă „în zona inferioară a cinci cifre” în dolari, în timp ce Skycutter spune că cele mai ieftine interceptoare sol-aer ale sale se ridică la aproximativ 2.000 de dolari.

Fiecare startup a subliniat nevoia de a fi mai agil decât producătorii tradiționali de apărare, numiți „prime contractors”, într-un context în care războiul impune un ritm frenetic al schimbării.

Skycutter este mai mică decât multe dintre celelalte companii care strâng sute de milioane de lire, având 15 angajați în Regatul Unit și 50 de contractori în Ucraina. Fondatorii și-au transformat hobby-ul într-o afacere de drone civile pentru inspectarea conductelor în 2018, înainte ca invazia lui Vladimir Putin din 2022 să facă brusc ca expertiza lor să fie la mare căutare.

Au mers în Ucraina și au lucrat direct cu unitățile de pe linia frontului. Este un „joc de-a șoarecele și pisica" permanent de adaptare a tehnologiei la noile capacități de bruiaj, spune unul dintre directori, care a cerut să nu fie identificat după ce Rusia a amenințat producătorii europeni de drone.

„Dacă nu ești acolo și nu lucrezi cu unitățile și nu înțelegi ce încearcă să facă rușii, rămâi în urmă”, spune acesta.

Mendes afirmă că Tekever a creat peste 100 de iterații ale produsului său principal în primii trei ani ai războiului din Ucraina, cu actualizări de software și cei mai noi senzori sau sisteme de propulsie montate de îndată ce sunt gata.

„Este constant”, spune el. „Ești permanent expus. Singura constantă pe care o ai este că totul evoluează.”

Se scurge timpul

Există însă probleme cu acest ritm al schimbării: armatele și guvernele nu au experiența de a se adapta atât de rapid. De exemplu, Regatul Unit a publicat anul trecut o revizuire strategică a apărării care cerea o utilizare mult mai largă a dronelor, dar autorul acesteia a acuzat luna trecută liderii britanici, inclusiv pe Keir Starmer, de o „lașitate corozivă” față de apărare.

Starmer a tăiat din ajutorul internațional pentru a plăti armament nou – o decizie profund controversată pentru mulți parlamentari laburiști – și totuși, până acum, banii nu au venit. Un plan de investiții în apărare întârzie de luni de zile, blocat de Trezorerie. BAE Systems, principalul contractor al Marii Britanii, a făcut luna trecută pasul neobișnuit de a declara public că lucrările la un avion de luptă de generație nouă se vor opri în iunie dacă nu se alocă mai multe fonduri.

Săptămâna trecută, Financial Times a raportat că finalizarea planului de apărare – și acoperirea unui deficit de finanțare estimat la 28 de miliarde de lire – va face parte din „resetarea” post-electorală a lui Starmer.

„Regatul Unit a fost mai lent decât majoritatea” în creșterea cheltuielilor, spune Kevin Craven, directorul executiv al ADS, un grup de lobby britanic din domeniul aerospațial și al apărării. „Suntem dezamăgiți de ritm.”

Skycutter a stârnit vâlvă recent când a învins o serie de rivali în programul Drone Dominance al armatei americane. Compania a fost vocală în privința riscurilor generate de întârzierile cheltuielilor britanice: videoclipurile cu interceptoarele sale doborând drone Shahed în Ucraina au generat numeroase oferte de relocare în alte țări, dar finanțarea din Regatul Unit nu a venit.

„Am bătut la ușa Ministerului Apărării”, spune directorul Skycutter. „Din păcate, MoD nu era interesat la momentul respectiv.”

„Trebuie să luăm o decizie strategică ca firmă”, adaugă directorul. „Rămânem în Regatul Unit sau plecăm? Regatul Unit e, în cele din urmă, casa noastră. Nu există bani în momentul de față pentru că nu există un plan de investiții în apărare. Ni se scurge timpul.”

În toată Europa, persistă îndoieli dacă cei care achiziționează echipamentele sunt pregătiți pentru ritmul derutant al schimbărilor tehnologice impuse de război, deși mai mulți directori executivi spun că atitudinile se schimbă.

„Este un ecosistem care se mișcă foarte rapid și nu cred că achizițiile publice sunt pregătite să facă față”, spune James Acuna, fost ofițer CIA și acum director operațional la Ondas Capital, un investitor american în domeniul dronelor.

Mike Armstrong, directorul pentru Regatul Unit al Stark, spune că atitudinile militare se schimbă pentru că „termenele de livrare care se întind pe mai mulți ani nu mai sunt fezabile.”

„Apărarea modernă depinde de o producție susținută, la scară industrială, nu de decizii de achiziție punctuale”, spune el. „Semnalele pe termen lung privind cererea și achizițiile contează enorm, pentru că dau companiilor ca a noastră încrederea să investească și să se extindă în ritmul pe care mediul de securitate actual îl impune.”