După 80 de ani, o companie din Cehia care fabrică tractoare își mută producția în Asia din cauza costurilor prea mari din Europa

1 minut de citit Publicat la 10:22 14 Iul 2026 Modificat la 10:22 14 Iul 2026

După 80 de ani, o companie din Cehia care fabrică tractoare își mută producția în Asia. Foto: Getty Images

Compania cehă Zetor Tractors a anunțat, luni, că va înceta producția pe plan intern după 80 de ani, din cauza costurilor ridicate, și că va muta activitatea de fabricație în Asia, notează Reuters. "Fabricarea tractoarelor de talie mică și medie în Europa nu este rentabilă în condițiile actuale”, a declarat Robert Harman, directorul operațional al Zetor.

Zetor, companie fondată în 1946, a precizat că va utiliza pentru producție un joint-venture existent în India, unde a fabricat majoritatea tractoarelor sale în ultimii ani, și că este, de asemenea, în căutarea unui partener în China.

"Fabricarea tractoarelor de talie mică și medie în Europa nu este rentabilă în condițiile actuale”, a declarat Robert Harman, directorul operațional al Zetor.

Costurile și competitivitatea sunt subiecte intens dezbătute în Uniunea Europeană, întrucât Europa se confruntă cu un dezavantaj competitiv față de Statele Unite și China din cauza prețurilor mult mai ridicate la energie.

Materiile prime, cu 30-35% mai ieftine în China

Zetor a precizat că materiile prime sunt, de asemenea, cu 30-35% mai ieftine în China sau India și că mulți furnizori s-au mutat din Europa în Asia, ceea ce influențează costurile de import ale companiei.

Fără a oferi detalii precise, Zetor a menționat că planul de producție pentru acest an nu va fi afectat. Compania a precizat că vânzările au atins 1.500 de unități anul trecut.

Trecerea la producția în Asia implică eliminarea a 33 de locuri de muncă în Cehia, însă personalul responsabil de service, logistică, vânzări, marketing și alte segmente va rămâne la sediul central al companiei din Cehia.