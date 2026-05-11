Elon Musk, mesaj tranșant către cei care cer taxe mai mari pentru miliardari: "Am plătit deja cel mai mult din istorie”

Directorul executiv al Tesla și SpaceX, Elon Musk, a respins miercuri apelurile legislatorilor de a-i impozita pe cei bogați, potrivit Benzinga.

„Am plătit peste 10 miliarde de dolari în impozite într-un singur an”, a spus Musk, subliniind că este mai mult decât „oricine din istorie”.

Musk a mai spus că, în cazul în care și-ar exercita opțiunile pe acțiuni, taxele federale și statale cumulate pe care ar trebui să le plătească s-ar apropia de 45% din valoarea totală.

„Încă plătesc impozite în California pentru fiecare zi pe care o petrec acolo”, a spus Musk. El a adăugat că mai este „40% din impozitul plătit” pe averea sa în cazul morții lui Musk, a spus el. „Per total, probabil voi ajunge să plătesc trilioane de dolari în impozite”, s-a lamentat Musk.

Am plătit peste 10 miliarde de dolari în impozite într-un singur an, mai mult decât oricine din istorie.

Dacă exercit și vând opțiuni pe acțiuni, impozitul federal și statal combinat pe venit este de ~45% (încă plătesc impozite în California pentru fiecare zi petrecută acolo). Apoi, mai este un impozit de 40% plătit pe averea mea”, a comentat Musk.

Musk l-a atacat recent pe guvernatorul Gavin Newsom și impozitul pe avere propus de California, care ar percepe o plată unică de 5% pentru persoanele cu o avere netă de peste 1 miliard de dolari, sugerând că ar fi mai bine să zboare pe o altă planetă în viitor.

Criticii taxei propuse, precum investitorii Kevin O’Leary și Chamath Palihapitiya, și-au exprimat opoziția, acesta din urmă sugerând că aceasta s-ar putea aplica în cele din urmă și locuitorilor obișnuiți din California. Cu toate acestea, CEO-ul Nvidia Corp., Jensen Huang, a îndemnat rezidenții miliardari să rămână în ciuda taxelor mari.

Elon Musk, despre impozitul pe proprietate

În mijlocul agitației, legislatori precum senatoarea Elizabeth Warren au spus că miliardarii precum Musk și Jeff Bezos ar trebui să plătească mai mult decât plătesc la asigurările sociale. Ea a spus că miliardarii ar trebui împinși să plătească mai mult decât lucrătorii ale căror salarii sunt plafonate în scopul impozitului pe salarii.

Senatorul Bernie Sanders a declarat în martie că propunerea sa de impozit de 5% asupra miliardarilor ar strânge trilioane de dolari, care ar putea fi redirecționate către clasa de mijloc prin furnizarea de „3.000 de dolari tuturor celor dintr-o gospodărie care câștigă 150.000 de dolari sau mai puțin”, precum și „construirea a 7 milioane de case și apartamente”.

Într-o postare recentă pe rețelele de socializare, Musk a criticat impozitele pe proprietate percepute de guvern asupra locuințelor. „Impozitul pe proprietate înseamnă că locuința dumneavoastră este un contract de leasing de facto din partea guvernului”, a spus el, răspunzând la o postare care solicita eliminarea impozitelor pe proprietate pe fondul unei creșteri de miliarde de dolari a încasărilor din impozite.