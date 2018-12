Era olimpică la înot și își dorea să câștige medalia de aur. Adolescenta a fost ucisă de iubit înainte să-și poată îndeplini cel mai mare vis. Motivul e șocant

foto- Facebook

O adolescentă de 16 ani din Rusia, olimpică la înot, a fost ucisă de iubitul ei.

Safia Askarova visa să câștige o medalie de aur la înot, iar dorința ei necesita mai multă pregătire. Tocmai din acest motiv a decis să se despartă de iubitul ei, la rândul său înotător de elită, și să se concentreze pe ce și-a propus.

Tânărul nu a vrut să accepte despărțirea și a înjunghiat-o mortal pe Safia. De asemenea, conform unor prieteni comuni, băiatul era gelos și își bănuia iubita că i-ar fi fost infidelă.

Incidentul dramatic s-a petrecut în orașul Tolyatti din Rusia.

„Mi-am scos cuţitul. Abia îmi pot aminti exact unde am înjunghiat-o. Îmi amintesc ultima lovitură, după care a căzut jos”, a recunoscut agresorul, potrivit DailyMail.

„A încercat să fugă, dar am continuat să o înjungii. Am aruncat cuţitul undeva aproape. La început nu mi-am dat seama ce făcusem. Am realizat în drum spre casă”, a mai adăugat el.