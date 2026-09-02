Erdogan vrea ca Turcia, membră a NATO, să adere la blocul de securitate condus de China și Rusia: „Nu înseamnă o ruptură de Occident”

2 minute de citit Publicat la 20:05 02 Sep 2026 Modificat la 20:05 02 Sep 2026

Erdogan vrea ca Turcia, membră a NATO, să adere la blocul de securitate condus de China și Rusia. Foto: Profimedia Images

Turcia ar putea merge mai departe în relația cu Organizația pentru Cooperare de la Shanghai (SCO) și ar lua în calcul inclusiv aderarea cu drepturi depline, a declarat miercuri președintele Recep Tayyip Erdogan. Turcia este membră NATO, dar de mai mulți ani încearcă să-și consolideze relațiile și cu marile puteri din Asia, în special China și Rusia, scrie Reuters.

„Perspectiva aderării Turciei ca membru cu drepturi depline la organizație nu înseamnă o desprindere de vreun alt bloc sau de Occident”, a spus Erdogan, potrivit declarațiilor făcute jurnaliștilor în avion, la întoarcerea din Kârgâzstan.

Președintele turc a participat marți, la Bișkek, la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, unde Turcia are în prezent statutul de „partener de dialog”. Ankara a primit acest statut în 2012, după ce cererea sa a fost aprobată la summitul SCO de la Beijing.

Declarația lui Erdogan arată că Ankara nu exclude o apropiere și mai mare de organizația în care se află China, Rusia, India și Iran, chiar dacă Turcia rămâne parte a alianțelor occidentale.

Ce este Organizația pentru Cooperare de la Shanghai

SCO a fost creată în 2001 de China, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Ulterior, organizația s-a extins: India și Pakistan au devenit membre în 2017, Iranul în 2023, iar Belarus în 2024.

În prezent, organizația are zece membri cu drepturi depline: China, Rusia, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Turcia se află printre statele care au statut de partener de dialog.

Organizația a pornit în principal ca un cadru de cooperare în domeniul securității regionale, dar și-a extins treptat agenda către economie, comerț, energie, transport și tehnologie. În ultimii ani, summit-urile SCO au devenit și o platformă importantă pentru China și Rusia în promovarea unei lumi în care puterea politică și economică să nu mai fie concentrată în jurul Statelor Unite și al Occidentului.

Erdogan, la același summit cu Xi, Putin și Modi

Summitul din acest an a avut loc la Bișkek, în Kârgâzstan, și a marcat 25 de ani de la înființarea organizației.

La reuniune au participat, printre alții, președintele chinez Xi Jinping, Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi, președintele iranian Masoud Pezeshkian și premierul pakistanez Shehbaz Sharif. Erdogan a participat la reuniunea extinsă a SCO.

Liderii au adoptat Declarația de la Bișkek, precum și alte documente privind securitatea regională, comerțul, energia, transporturile, inteligența artificială, schimbările climatice și combaterea traficului de droguri. În total, summitul s-a încheiat cu adoptarea a 28 de documente.

Pentru Turcia, o eventuală aderare deplină ar avea o semnificație politică importantă. Ankara este deja membră NATO și menține legături strânse cu Europa și Statele Unite, dar Erdogan a insistat în repetate rânduri că relațiile mai apropiate cu Rusia, China și alte state asiatice nu trebuie interpretate ca o alegere între Est și Vest.