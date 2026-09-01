Cele 4 propuneri ale lui Xi făcute la Summit-ul de la Bișkek. Una este despre „prietenie veșnică”, alături de Putin, Modi și Iran

Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Președintele Chinei Xi Jinping a venit cu patru propuneri pentru viitorul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), la summitul desfășurat marți în capitala Kârgâzstanului, Bișkek. Liderul chinez a vorbit despre dezvoltare economică, securitate, o „prietenie veșnică” între statele membre și o mai mare influență a organizației în sistemul internațional, potrivit agenției Xinhua, preluată de Global Times.

Xi a susținut discursul în fața liderilor celor zece state membre ale SCO, printre care Rusia, India și Iran. Organizația reunește în prezent China, India, Pakistan, Rusia, Belarus, Iran, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan și Tadjikistan, țări care împreună reprezintă peste 40% din populația lumii.

Liderul de la Beijing a spus că China consideră SCO una dintre principalele platforme pentru proiectele comune din cadrul inițiativei Belt and Road și pentru aplicarea Inițiativei Globale pentru Dezvoltare. Beijingul vrea, de asemenea, ca organizația să joace un rol mai important în proiectele sale privind securitatea, cooperarea între civilizații și reforma guvernanței globale.

Cele patru propuneri făcute de Xi Jinping

Prima propunere a lui Xi este ca țările SCO să pună dezvoltarea economică pe primul loc, pentru a crea condiții pentru prosperitate comună.

A doua se referă la securitate. Liderul chinez a cerut ca aceasta să rămână unul dintre obiectivele centrale ale organizației, astfel încât statele membre să construiască împreună un mediu mai sigur.

A treia propunere este centrată pe oameni și pe relațiile dintre state. Xi a cerut consolidarea bazei pentru o „prietenie veșnică” între membrii SCO, prin apropierea societăților și dezvoltarea cooperării pe termen lung.

În cea de-a patra propunere, președintele Chinei a cerut mai mult dialog și consultare între state și o ordine internațională pe care Beijingul o descrie drept mai echitabilă și mai bine organizată.

Summitul s-a încheiat cu 28 de documente adoptate

Reuniunea de la Bișkek s-a încheiat marți cu semnarea Declarației de la Bișkek și cu adoptarea mai multor decizii privind securitatea, economia și cooperarea dintre state.

Liderii au aprobat, printre altele, modificări ale Cartei SCO, regulile pentru un centru comun destinat combaterii amenințărilor de securitate și documentele pentru crearea unui centru antidrog.

În total, la summit au fost adoptate 28 de documente, care acoperă domenii de la securitate și economie până la cooperarea dintre cetățeni și dezvoltarea internă a organizației.

China a anunțat și mai multe proiecte concrete pentru statele SCO. Beijingul intenționează să creeze un centru internațional pentru utilizarea inteligenței artificiale, destinat cooperării cu țările membre, precum și un centru China-SCO pentru economia portuară, la Tianjin.

În următorii trei ani, China vrea să deruleze împreună cu statele SCO și 100 de proiecte de cooperare tehnologică.

China vrea să transforme planurile SCO în proiecte concrete

Summitul de anul acesta vine la un an după reuniunea SCO din Tianjin, unde liderii au adoptat strategia de dezvoltare a organizației pentru perioada 2026-2035. Analiști citați de Global Times spun că diferența față de reuniunile precedente este încercarea de a transforma declarațiile politice în proiecte concrete.

Kubat Rakhimov, directorul centrului Applicata din Bișkek, consideră că SCO începe să treacă „de la declarații la implementare” și atrage atenția în special asupra coridorului internațional de transport transcaspic, important pentru țările fără ieșire la mare din Asia Centrală.

Li Yongquan, expert al Development Research Centre al Consiliului de Stat al Chinei, spune că unul dintre elementele care au permis dezvoltarea SCO este faptul că organizația nu funcționează ca o alianță militară și nu este construită oficial împotriva unui alt stat sau bloc de state.

La rândul său, Li Xin, director al Institutului pentru Studii Eurasiatice din Shanghai, susține că principiile promovate de SCO - încredere reciprocă, beneficii comune, egalitate, consultare și respectarea diferențelor dintre state - au rămas baza organizației.

Comerțul Chinei cu statele SCO a depășit 500 de miliarde de dolari

Relațiile economice dintre China și ceilalți membri ai organizației s-au extins puternic în ultimele două decenii. Comerțul Chinei cu celelalte țări SCO a crescut de la 12,1 miliarde de dolari în 2001 la 523,5 miliarde de dolari în 2025, reprezentând aproximativ 8% din întregul comerț exterior al Chinei.

Organizația, creată inițial în jurul unor discuții privind frontierele și securitatea regională, a devenit între timp cea mai mare organizație regională din lume dacă sunt luate în calcul teritoriul, populația și dimensiunea economiilor statelor membre.

Djoomart Otorbaev, fost premier al Kârgâzstanului, spune că SCO încearcă acum să devină și o platformă importantă pentru discuțiile privind modul în care este condus sistemul internațional.

China are un rol central în această evoluție. Beijingul a susținut inclusiv ideea înființării unei Bănci de Dezvoltare a SCO și dezvoltarea legăturilor comerciale și a investițiilor între statele membre.