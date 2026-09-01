Trump, Xi și Putin s-ar putea întâlni în China, anunță Kremlinul. Ce se întâmplă acolo

1 minut de citit Publicat la 23:20 01 Sep 2026 Modificat la 23:39 01 Sep 2026

Trump, Xi și Putin s-ar putea întâlni în noiembrie, în China. Foto: Getty Images

Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping ar putea să participe în noiembrie la un summit tripartit cu prilejul întâlnirii liderilor Forumului Cooperării Asia-Pacific (APEC).

Anunțul privind posibila întâlnire a celor trei lideri a fost făcut marți de Kremlin, notează Agerpres, care citează agenția spaniolă EFE. "Această temă a fost discutată", a precizat Iuri Ușakov, consilierul președintelui rus.

El a menționat că președintele Vladimir Putin a vorbit despre acest subiect cu liderul chinez, gazda viitoarei întâlniri. Dialogul a avut loc în Kârgâzstan, unde cei doi au participat la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Potrivit lui Ușakov, președintele Xi Jinping a menționat că Donald Trump va participa "probabil" la summitul APEC, iar Vladimir Putin a fost, de asemenea, invitat.

"Dacă lucrurile merg conform planului, s-ar putea organiza o întâlnire în trei sau, cel puțin, s-ar ține întâlniri cu fiecare dintre ei, a spus consilierul prezidențial.

Summitul APEC va avea loc în orașul chinez Shenzhen, pe 18 și 19 noiembrie.

CNN: Trump are nevoie de China ca să îngenuncheze Iranul

China, a doua cea mai mare economie a lumii, a fost mult timp o gură de oxigen esențială pentru Teheran, de la care a absorbit o mare parte a exporturilor de petrol, în valoare estimată la zeci de miliarde de dolari americani, anul trecut, a relatat recent CNN.

După ce secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a prezentat planul de izolare economică a Teheranului, amenințând cu sancțiuni severe țările care refuză să înceteze relațiile comerciale cu Iranul, Beijingul a reacționat, deși nu a fost menționat explicit de oficialul american.

Statul comunist a transmis de multe ori că respinge categoric sancțiunile americane „unilaterale”, apărându-și dreptul la comerț cu parteneri precum Iranul și Rusia.

Marți, Ministerul de Externe al Chinei a promis că „va lua toate măsurile necesare” pentru a-și proteja „propriile drepturi și interese legitime” în fața amenințărilor cu sancțiunile SUA.

„Războiul economic și presiunea maximă nu vor ajuta la rezolvarea problemei. Ele nu vor face decât să intensifice și mai mult tensiunile și conflictele, să creeze riscuri de propagare și să perturbe ordinea economică și financiară globală”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Lin Jian.

Amenințarea lui Bessent precede vizita lui Xi Jinping în SUA, luna viitoare, vizită de la care se așteaptă ca liderii să facă progrese în ceea ce privește prelungirea unui armistițiu comercial critic ce expiră toamna aceasta.