„Este îngrijorător”. De ce Administrația Trump ține milioanele de dolari din vânzările de petrol venezuelean într-o bancă din Qatar

„Este o problemă foarte mare. Venezuela datorează bani tuturor”, a declarat un expert în relații externe și Venezuela, care a vorbit sub condiția anonimatului. Foto: Javier Campos/NurPhoto/Shutterstock via CNN Newsource

Sute de milioane de dolari pe care Statele Unite îi strâng din vânzarea petrolului venezuelean sunt sechestrate în Qatar. Este o cale indirectă care ar putea accelera fluxul de bani atât de necesari Venezuelei, dar ridică și întrebări cu privire la transparența acestor fonduri. Administrația Trump a confirmat miercuri prima vânzare de petrol venezuelean, declarând că a strâns 500 de milioane de dolari. Este doar prima dintre numeroasele vânzări care se așteaptă să aducă miliarde de dolari în lunile și, potențial, în anii următori. Fondurile au fost trimise în Qatar, în loc să fie ținute în bănci americane sau trimise direct în Venezuela, potrivit unui fost oficial al administrației familiarizat cu situația, scrie CNN.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru Newsmax miercuri seară că banii din vânzările de petrol va începe să intre în Venezuela chiar de joi. Băncile venezuelene au început să facă publicitate sumei, sugerând că veniturile din petrol au ajuns în țară, au declarat două surse cu cunoștințe despre sistemul financiar al Venezuelei.

Venezuela a fost sancționată de guvernele occidentale din întreaga lume, fiind practic izolată de sistemul bancar global timp de ani de zile. Guvernul său autoritar a confiscat active petroliere în ultimele decenii, pentru care companiile energetice străine au cerut despăgubiri.

Președintele Donald Trump s-a plâns de „furtul” activelor petroliere americane din Venezuela, dar a spus, de asemenea, că este important ca veniturile din vânzările de petrol să beneficieze direct Venezuela și să împiedice persoanele care au pretenții asupra acestora să aibă acces la banii pe care SUA îi generează acum din aceste vânzări.

Trump a emis vineri un ordin executiv în care a precizat că orice astfel de încercări de a impune drepturi de retenție, popriri sau alte hotărâri judecătorești prin care se pretinde că aceste fonduri sunt blocate. Ordinul prevedea că, dacă fondurile nu ar fi libere de astfel de implicații legale, acestea „ar interfera substanțial cu eforturile noastre esențiale de a asigura stabilitatea economică și politică în Venezuela”.

Plasarea banilor într-un cont din Qatar, potențial inaccesibil companiilor occidentale și creditorilor care au pretenții pentru banii care spun că li se datorează, este o modalitate de a atinge obiectivele administrației.

Creditorii Venezuelei ar putea încetini astfel de plăți, iar asta ar reprezenta o problemă atât pentru această țară, cât și pentru administrația Trump.

„Este o problemă foarte mare. Venezuela datorează bani tuturor”, a declarat un expert în relații externe și Venezuela, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Expertul a declarat că Qatarul a servit mult timp ca facilitator între Statele Unite și guvernul venezuelean, chiar înainte de capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA, care a deschis comunicări mai directe între cele două guverne.

Și alți experți au declarat pentru CNN că băncile qatareze au jucat un rol similar, de intermediar, în timpul administrației Biden, când aceasta a permis ca unele fonduri din vânzările de petrol să curgă din nou către Iran în timpul relaxării sancțiunilor impuse acestei țări.

Băncile qatareze care dețin fondurile au fost instruite să scoată la licitație banii către băncile venezuelene, acordând prioritate alimentelor, medicamentelor și întreprinderilor mici, potrivit lui Alejandro Grisanti, director fondator al Ecoanalitica, un consultant latino-american care operează în Venezuela, printre alte țări.

„Acești bani vor fi colectați de Banca Centrală a Venezuelei și alocați conform cerințelor stabilite de Statele Unite”, a declarat Grisanti.

Bessent a declarat pentru Newsmax că încasările vor finanța operațiunile guvernamentale, securitatea și aprovizionarea cu alimente a Venezuelei. Casa Albă nu a comentat direct.

„Ca o reamintire, Venezuela a fost izolată de sistemul bancar internațional timp de ani de zile. Pe măsură ce administrația acționează rapid la indicațiile președintelui Trump, revizuim parametrii și restricțiile legale existente”, a declarat un oficial al administrației vorbind în context.

Preocupări legate de transparență

„Însă ordinul executiv al lui Trump ar fi trebuit să prevină problema creditorilor care blochează fluxul de fonduri necesare către Venezuela”, a spus expertul.

Faptul că fondurile sunt ținute în Qatar nu numai că plasează statul în afara contestațiilor legale americane la adresa acestui ordin, dar permite și o mai mică transparență a SUA în ceea ce privește circulația banilor.

„Dacă nu există un plan public care să precizeze structura guvernamentală pentru această sumă mare de bani, cine va avea controlul, diversele controale anticorupție și spălare de bani care vor fi implementate, acest lucru este creat ca un fel de fond ascuns. Este foarte îngrijorător”, a spus expertul care a cerut anonimatul.

Asta nu sugerează că administrația Trump va încerca să facă ceva ascuns cu banii. Dar există îngrijorări legitime că președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, va folosi fondurile care se întorc în Venezuela pentru a continua să plătească părțile corupte ale structurii guvernamentale, inclusiv grupările paramilitare și cartelurile de droguri, pentru a menține controlul asupra țării, potrivit expertului.

Unii critici ai administrației Trump pun la îndoială motivația lui Trump de a trimite banii în Qatar.

„Nu există nicio bază legală pentru ca un președinte să înființeze un cont offshore pe care îl controlează, astfel încât să poată vinde active confiscate de armata americană. Aceasta este exact o mișcare de care ar fi atras un politician corupt”, a declarat senatoarea Elizabeth Warren, o democrată din Massachusetts, într-un comentariu acordat publicației Semafor.