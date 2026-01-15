SUA au început oficial să vândă petrol venezuelean. Prima tranzacție a valorat 500 de milioane de dolari

Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume. Sursa foto: Getty Images

Statele Unite au finalizat prima lor vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane de dolari, potrivit unui oficial al administrației, citat de CNN.

În zilele următoare și în săptămânile următoare sunt așteptate noi vânzări de petrol, a adăugat oficialul.

În zilele care au trecut de când Statele Unite au atacat Venezuela și l-au capturat pe președintele acesteia, Nicolás Maduro, la începutul acestei luni, președintele Donald Trump a dat clar de înțeles că intenționează să valorifice vastele rezerve de petrol ale țării.

Trump a declarat vineri că industria petrolieră ar urma să investească cel puțin 100 de miliarde de dolari pentru a reconstrui sectorul energetic al Venezuelei, grav afectat, deși nu este clar de unde provine această cifră.

Planurile administrației de a profita de petrolul Venezuelei au fost întâmpinate cu scepticism de către directorii din energie din SUA, reuniți vineri la Casa Albă.

„Nu se poate investi”, le-a spus CEO-ul ExxonMobil, Darren Woods, oficialilor, discutând despe obstacolele din calea desfășurării de afaceri în Venezuela. „Există o serie de cadre legale și comerciale care ar trebui stabilite ca să putem măcar înțelege ce fel de randamente am obține din investiție.”

Mai mulți alți directori din energie și-au exprimat, de asemenea, reticența față de afacerile în această țară latino-americană aflată în criză. După o întâlnire îndelungată la Casa Albă, vineri, Trump și principalii săi consilieri au ieșit fără angajamente majore din partea companiilor de a investi miliarde de dolari în Venezuela.

Detaliile despre prima vânzare de petrol nu erau clare miercuri, însă, într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat că „echipa președintelui Trump facilitează discuții pozitive și continue cu companii petroliere care sunt gata și dispuse să facă investiții fără precedent pentru a restaura infrastructura petrolieră a Venezuelei”.

Tot miercuri, Reuters a relatat că țițeiul venezuelean era oferit comercianților la un preț redus, comparativ cu petrolul concurent din alte țări, precum Canada.