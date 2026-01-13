Trump amenință că va exclude Exxon de la producția de petrol a Venezuelei: „Prea se alintă”

Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume. Sursa foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va exclude Exxon Mobil de pe piața energetică din Venezuelacă, pentru că nu i-a plăcut reacția companiei la apelurile sale ca marile companii petroliere să revină în țara sud-americană, scrie CNBC.

„Nu mi-a plăcut reacția Exxon. Știți, avem atât de mulți care își doresc asta. Probabil aș fi înclinat să țin Exxon pe dinafară”, le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One, duminică.

„Prea se alintă”, a adăugat el.

Declarațiile vin la scurt timp după ce CEO-ul Exxon, Darren Woods, a ajuns în atenția presei spunând, la o întâlnire la Casa Albă cu Trump, că piața venezueleană este „neatractivă pentru investiții” în momentul actual.

Un purtător de cuvânt al Exxon nu a răspuns unei solicitări de comentariu. Acțiunile Exxon au scăzut cu mai puțin de 1% în tranzacțiile de luni dimineață. Vorbind vineri alături de mai mulți alți directori din industria petrolieră americană, Woods a spus că Exxon ar avea nevoie să vadă „niște schimbări destul de semnificative” dacă ar urma să revină în țară pentru a treia oară.

Venezuela a confiscat activele Exxon și ConocoPhillips în 2007, iar Caracas datorează companiilor miliarde de dolari în creanțe restante rezultate din arbitraje. Întrebat de un reporter despre ce tip de garanții și mecanisme de protecție ar urma să fie oferite companiilor petroliere, Trump nu a oferit detalii specifice.

„Vom avea garanții”, a spus Trump. „Au avut probleme în trecut pentru că nu l-au avut pe Trump președinte”, a adăugat el.

Companiile petroliere americane au recunoscut că Venezuela, care are cele mai mari rezerve de petrol din lume, reprezintă o oportunitate tentantă, însă unele s-au arătat prudente față de o revenire în grabă.

Chevron este în prezent singura mare companie petrolieră americană care încă operează în Venezuela.

Woods a spus că firma ar avea nevoie să vadă schimbări ale prevederilor comerciale, ale sistemului juridic și ale legislației privind hidrocarburile, alături de ceea ce el a descris drept protecții investiționale „durabile”.

„Suntem încrezători că, împreună cu această administrație și cu președintele Trump, lucrând împreună cu guvernul venezuelean, pot fi puse în practică aceste schimbări”, a spus Woods.

El a adăugat că Exxon este pregătită să trimită o echipă tehnică pentru a evalua starea actuală a industriei petroliere din Venezuela și a activelor.

Miza de 100 de miliarde de dolari

Trump a făcut presiuni ca firmele petroliere americane să investească cel puțin 100 de miliarde de dolari în sectorul energetic din Venezuela, promițând că le va sprijini cu asistență de securitate din partea guvernului.

Apelul vine după o operațiune militară americană considerată îndrăzneață, desfășurată în Venezuela la 3 ianuarie, pentru a-l înlătura pe președintele venezuelean Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores.