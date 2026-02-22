Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că Estonia ar putea găzdui arme nucleare aliate pe teritoriul său dacă NATO consideră necesar, scrie RBC Ukraine. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că „dacă pe teritoriul Estoniei vor fi amplasate arme nucleare îndreptate împotriva noastră, atunci teritoriul Estoniei va fi ținta armelor noastre nucleare”, potrivit presei ruse.

„Aducerea unei arme nucleare pe teritoriul nostru — nu suntem împotriva acesteia. Nu avem o doctrină în care să le fi exclus dacă NATO consideră necesar în conformitate cu planurile noastre de apărare, amplasarea unei arme nucleare, de exemplu, pe teritoriul nostru”, a declarat ministrul estonian.

El a adăugat, de asemenea, că politica externă a Estoniei nu s-a schimbat. Guvernul de la Tallinn intenționează să continue să facă presiuni asupra Rusiei și să sprijine Ucraina, a cărei integritate teritorială rămâne o prioritate.

Anterior, s-a relatat că Franța are în vedere desfășurarea armelor sale nucleare pe teritoriul aliaților pentru a înlocui armele nucleare americane din Europa.

Ulterior, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a lansat discuții strategice privind protejarea întregului continent cu ajutorul instrumentelor de descurajare nucleară ale Franței.

Recent, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Germania și Franța poartă discuții privind descurajarea nucleară europeană.

Conform relatărilor din mass-media, mai multe țări europene susțin public discuțiile despre crearea propriilor arme nucleare, pe lângă armele nucleare americane, pe fondul scăderii încrederii în Statele Unite sub președintele Donald Trump.

Între timp, președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că Polonia ar trebui să își dezvolte propriile arme nucleare, deoarece țara se află „în pragul unui conflict armat”.

„Ministrul Afacerilor Externe al Estoniei nu exclude amplasarea de arme nucleare în Estonia, în cazul în care NATO va considera necesar acest lucru. Și noi știm unde se află Estonia. Estonia este foarte aproape de noi. Nu amenințăm Estonia, la fel ca pe toate celelalte țări europene. Dar dacă pe teritoriul Estoniei vor fi amplasate arme nucleare îndreptate împotriva noastră, atunci teritoriul Estoniei va fi ținta armelor noastre nucleare. Și Estonia trebuie să înțeleagă clar acest lucru. Rusia va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a-și asigura propria securitate. Cu atât mai mult în chestiuni de descurajare nucleară”, a spus Peskov.