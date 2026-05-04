„Europa nu se va supune unei lumi brutale”. Mesajul premierului Canadei, Mark Carney, pentru liderii UE

3 minute de citit Publicat la 19:30 04 Mai 2026 Modificat la 19:30 04 Mai 2026

Mark Carney. sursa foto: Hepta

Europa nu se va supune unei lumi mai „brutale” și poate fi, în schimb, locul din care se va reconstrui o nouă ordine internațională, a declarat Mark Carney, premierul Canadei. Carney a vorbit în calitate de primul lider din afara Europei care participă la o reuniune a Comunității Politice Europene, deschisă luni pe fondul tensiunilor ridicate din Strâmtoarea Ormuz și al unor noi semne de întrebare privind angajamentul Statelor Unite față de NATO, scrie The Guardian.

„Nu credem că suntem sortiți să ne supunem unei lumi mai tranzacționale, mai insulare și mai brutale, iar întâlniri ca aceasta arată o cale mai bună”, a spus el.

Într-o sugestie limpede că era conducerii americane se apropie de sfârșit, explicând și simbolismul prezenței Canadei la o reuniune politică europeană, Carney a adăugat: „Sunt profund convins că ordinea internațională va fi reconstruită, dar va fi reconstruită pornind din Europa.”

„Demonstrăm nu doar forța valorilor noastre în apărarea unei ordini internaționale bazate pe reguli, ci și valoarea forței noastre”, a mai spus el. „Lumea trece printr-o ruptură pe mai multe dimensiuni – integrarea este folosită drept armă de unii, iar regulile nu-i mai constrâng pe hegemoni.”

Reuniunea de la Erevan

Reuniunea CPE, a opta de la înființarea organizației, are loc la Erevan, Armenia – o locație aleasă ca gest de susținere a determinării Europei de a împiedica mica țară caucaziană să fie trasă înapoi în orbita Rusiei.

Summitul se desfășoară pe fondul unor noi îngrijorări privind angajamentul SUA față de NATO, după decizia surpriză a lui Donald Trump de a anunța retragerea a peste 5.000 de soldați din Germania – o mișcare care a confirmat cele mai mari temeri ale europenilor cu privire la fiabilitatea alianței transatlantice.

„Nu putem nega că unele alianțe pe care ne-am obișnuit să ne bazăm nu se află în punctul în care am vrea să fie. Există mai multă tensiune în alianțe decât ar trebui”, a declarat la Erevan premierul britanic Keir Starmer.

Modul în care liderii răspund acestor tensiuni va „defini ce se va întâmpla în mulți ani de acum înainte, probabil o generație întreagă”, a adăugat el.

„Europenii își iau destinul în propriile mâini, își cresc cheltuielile pentru apărare și securitate și își construiesc propriile soluții comune”, a precizat președintele francez Emmanuel Macron.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia se va confrunta cu un moment decisiv în cursul verii, pe care l-a numit „un moment în care va alege între a extinde războiul sau a trece la diplomație.” Dacă Rusia nu alege să pună capăt războiului, a spus el, este cu atât mai vital ca pachetele de sancțiuni să nu fie ridicate. Zelenski a cerut un format diplomatic funcțional, în care europenii să fie la masa negocierilor.

Retragerea trupelor americane

Pe lângă retragerea celor 5.000 de soldați din Germania, Trump a sugerat că ar putea retrage trupe și din Italia și Spania, pe motiv că guvernele celor două țări nu au arătat suficient sprijin pentru operațiunile americano-israeliene împotriva Iranului.

La sfârșitul anului 2025, în Germania se aflau 36.436 de militari americani în serviciu activ, 12.662 în Italia și 3.814 în Spania.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a spus că se discută de mult despre retragerea trupelor americane din Europa, dar că „momentul acestui anunț vine ca o surpriză. Cred că arată că trebuie să consolidăm cu adevărat pilonul european în cadrul NATO.”

Întrebată dacă ea crede că Trump încearcă să-l pedepsească pe cancelarul german Friedrich Merz, care a spus că SUA au fost „umilite” de Iran în negocierile pentru încheierea războiului, Kallas a răspuns: „Nu văd ce e în capul președintelui Trump, va trebui să explice el.”

Merz nu a participat la summitul de la Erevan. Duminică, într-un interviu televizat, a spus că „nu renunță la relația transatlantică. Și nici nu renunț să lucrez cu Donald Trump.”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a recunoscut că „a existat o oarecare dezamăgire de partea americană” față de reticența Europei de a se implica în războiul din Iran.

Dar europenii „au auzit mesajul”, oferă acum sprijin logistic operațiunilor americane și prepoziționează „active-cheie în apropierea teatrului de operațiuni, pentru faza următoare”, le-a spus Rutte jurnaliștilor.