Examene și cursuri anulate: Un atac cibernetic masiv a dat peste cap activitatea în 9.000 de școli și universități

Un atac cibernetic a vizat mii de școli și universități din SUA, Canada și Australia, provocând haos, confuzie și perturbări majore în mijlocul sezonului de sfârșit de an universitar, potrivit BBC.

Grupul de hackeri ShinyHunters a revendicat responsabilitatea pentru atac, care a cauzat scoaterea din funcțiune a software-ului academic Canvas, folosit de mii de școli și universități, în această săptămână.

Până joi seară, compania Instructure, care deține Canvas, a publicat o actualizare pe site-ul său web, spunând că Canvas era „disponibil pentru majoritatea utilizatorilor”, dar unele universități încă raportau întreruperi vineri.

Atacurile cibernetice au vizat universități și școli din întreaga lume, afectând aproximativ 9.000 de instituții.

Universitatea din Sydney le-a spus studenților vineri că „Canvas nu era disponibil” și le-a cerut să nu încerce să se conecteze.

„Suntem una dintre cele aproximativ 9.000 de instituții din întreaga lume afectate de această întrerupere și încă așteptăm sfaturi”, a scris universitatea într-un anunț pe site-ul său web.

Întreruperea a afectat temele și examenele studenților, a declarat universitatea, recunoscând „cât de perturbator este acest lucru într-un moment critic al semestrului”.

Universitatea de Stat din Mississippi a anunțat că amână examenele finale de vineri pentru a permite studenților afectați să își recupereze orice lucrare pierdută.

Joi, Universitatea de Stat din Idaho a declarat că a anulat examenele programate după ora 12:00, ora locală (18:00 GMT).

Universitatea Penn State a scris joi într-un mesaj către studenți că „nimeni nu are acces” la Canvas, adăugând că este puțin probabil să se ajungă la o „rezolvare” „în următoarele 24 de ore”. Universitatea a anulat unele examene programate pentru joi și vineri.

Într-o actualizare de joi seară, Universitatea din Columbia Britanică din Vancouver a informat studenții că Canvas este „indisponibil din cauza unei breșe cibernetice a companiei sale-mamă, Instructure” și i-a sfătuit să se deconecteze imediat.

Universitatea din Toronto a raportat, de asemenea, că a fost afectată de breșă, spunând că „mai multe universități au fost afectate”.

Studenții de la Universitatea din California, Los Angeles, s-au chinuit să trimită teme online prin intermediul platformei Canvas, iar Universitatea din Chicago, din Illinois, și-a dezactivat temporar pagina Canvas după ce au apărut rapoarte conform cărora aceasta a fost vizată.

Chicago Maroon, ziarul condus de universitate, a postat o captură de ecran a unui mesaj de la ShinyHunters, care părea să solicite o răscumpărare.

Mesajul încuraja universitatea să contacteze în privat grupul de hackeri „pentru a negocia o înțelegere” și a evita „publicarea datelor lor”.

Era același mesaj pe care studentul la masterat de la Universitatea Northwestern, Jacques Abou-Rizk, a spus că l-a primit când a dat clic pe un link dintr-un e-mail care părea să fie de la un administrator al universității.



„Nu știam ce se întâmplă”, și-a amintit Abou-Rizk. „Este un mesaj înfricoșător de primit.”

El a spus că universitatea a abordat problema joi, trimițând un e-mail generic, văzut de BBC, în care se spunea că Northwestern „monitorizează o problemă”.

E-mailul preciza că universitatea nu avea un timp estimat de restaurare pentru Canvas și că alte infrastructuri IT nu au fost afectate.

Abou-Rizk a spus că încă nu a putut accesa Canvas vineri și că nu a mai primit niciun răspuns de la universitate de atunci.

„Există cu siguranță anxietate legată de faptul că nu pot să-mi termin munca și să accesez site-urile la care am nevoie de acces pe Canvas”, a spus Abou-Rizk. „Dar și faptul că nu știu exact care este amenințarea și cum m-ar putea afecta.

Atacurile cibernetice de joi au avut loc în aceeași zi în care principalul democrat din Senatul SUA, Chuck Schumer, a trimis o scrisoare administrației Trump în care solicita o mai bună apărare împotriva riscurilor cibernetice în era dezvoltării rapide a inteligenței artificiale.

Departamentul pentru Securitate Internă - agenția care ajută la prevenirea atacurilor cibernetice - „trebuie să ajute imediat statele și localitățile”, a scris Schumer.

„Înainte ca americanii să fie loviți de întreruperi, perturbări și atacuri care ar putea pune în pericol viețile și mijloacele de trai”, a continuat el.