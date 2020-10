Explozie la un depozit de armament din Rusia. Mai multe localităţi au fost evacuate

Reţelele de socializare au fost invadate de înregistrări de la locul incidentului. În imagini se pot vedea coloane groase de fum şi se aude zgomotul exploziei armamentului din depozit.



Un martor declară, într-una dintre aceste înregistrări, că ”schije de obuz şi cenuşă cad din cer”. Exploziile se auzeau la fiecare 5-10 secunde, potrivit Ria Novosti.

Autorităţile ruse au evacuat oamenii din peste 10 sate, pe o rază de 5 km din jurul depozitului de armament, situat într-o regiune aflată la 260 km sud-est de Moscova, a declarat ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Interfax.



Depozitul de muniţii a luat foc după ce vântul a extins un incendiu de pe un câmp situat în apropiere, a precizat armata rusă, citată de TASS. Nicio persoană nu a fost rănită, iar militarii şi civilii au fost evacuaţi.

Ammo depot exploded earlier today in the Ryazan region of Russia. Cause unknown. #Russia pic.twitter.com/B2Jhxgv28h