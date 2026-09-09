Explozie puternică la o hidrocentrală din Elveția. Doi muncitori au murit

<1 minut de citit Publicat la 18:04 09 Sep 2026 Modificat la 18:04 09 Sep 2026

Accidentul a avut loc după un incendiu la centrala din satul Piotta. FOTO: profimedia Image

Doi muncitori au murit miercuri în urma unei explozii la o veche centrală hidroelectrică din sudul Elveției, au declarat autoritățile locale, citate de Reuters.

Accidentul a avut loc după un incendiu la centrala din satul Piotta, care i-a surprins pe cei doi bărbați, care au murit ulterior din cauza rănilor suferite, a declarat poliția din cantonul Ticino.

Unul dintre muncitorii decedați era un elvețian în vârstă de 55 de ani; celălalt bărbat este încă în curs de identificare, a declarat poliția.

Incidentul a provocat, de asemenea, pagube extinse clădirii, iar cauzele și circumstanțele exacte sunt încă în curs de investigare, a declarat poliția într-un comunicat.

Postul de radio de stat RSI a declarat că vechea centrală este în prezent în curs de renovare, ca parte a planurilor de reconfigurare a instalației.