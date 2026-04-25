Explozii și împușcături în capitala Mali. Atacuri coordonate ale unor grupări armate ar avea loc în toată țara

3 minute de citit Publicat la 18:45 25 Apr 2026 Modificat la 19:25 25 Apr 2026

Mali este condus în prezent de o juntă militară prezidată de generalul Assimi Goïta.

Explozii și focuri de armă au fost auzite pe străzile din capitala statului Mali, Bamako. Atacuri coordonate ale unor grupări armate ar avea loc în întreaga țară, potrivit informațiilor obținute de BBC. Armata a confirmat că au loc lupte împotriva unor „grupări teroriste” neidentificate, dar a precizat că atacatorii sunt respinși și situația este sub control.

„Forțele noastre de apărare și securitate sunt în prezent angajate în respingerea atacatorilor”, a transmis armata.

Drumuri blocate și puncte de control în capitala Mali

Martori au declarat agenției Reuters că au auzit explozii și focuri de armă în zona Kati, unde se află o importantă bază militară din apropierea capitalei. Soldați au fost desfășurați pentru a bloca drumurile din zonă.

Există, de asemenea, informații despre atacuri în Gao și Kidal, în nord, precum și în Sevare, în centrul statului Mali, în ceea ce un analist a descris drept cel mai amplu atac jihadist din ultimii ani.

Mali este afectat de ani de zile de insurecții jihadiste ale unor grupări afiliate Al-Qaeda și organizației Stat Islamic, precum și de o mișcare separatistă în nordul țării.

Relatările sugerează că ofensiva Frontului de Eliberare Azawad (FLA) – care urmărește crearea unui stat separat al etniei tuareg – s-a concentrat în principal asupra orașelor din nord, în timp ce gruparea jihadistă Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) ar fi lansat atacuri simultane în mai multe locații din țară.

În timp ce unii locuitori descriu o stare de calm în majoritatea zonelor capitalei, continuă să apară relatări despre focuri de armă în anumite cartiere. Potrivit informațiilor disponibile, au fost instalate puncte de control pe drumurile către aeroport, iar vehiculele sunt percheziționate.

Un locuitor care se întorcea la Bamako din Etiopia a declarat pentru BBC că toate zborurile către oraș au fost anulate în cursul dimineții de sâmbătă. Nu este încă clar dacă atacurile raportate au afectat aeroportul.

Ministerul britanic de Externe a recomandat evitarea tuturor călătoriilor în Mali după atacuri și a precizat că Aeroportul Internațional Bamako a fost închis temporar.

„Cel mai mare atac jihadist asupra Mali din ultimii ani”

Ulf Laessing, coordonatorul programului Sahel al Fundației Konrad Adenauer în Mali, a declarat pentru BBC că incidentul pare a fi „cel mai mare atac jihadist coordonat asupra Mali din ultimii ani”.

Biroul pentru Africa al Departamentului de Stat al SUA a condamnat ferm atacurile și a transmis: „Transmitem cele mai sincere condoleanțe victimelor, familiilor acestora și tuturor celor afectați și suntem alături de poporul și guvernul din Mali în fața acestei violențe.”

Ambasada SUA le-a cerut cetățenilor americani să rămână în locuințe și să evite deplasările, precizând că sunt informații privind explozii și focuri de armă în jurul aeroportului și în apropiere de Kati.

Mohamed Elmaouloud Ramadane, purtător de cuvânt al FLA, a scris pe rețelele sociale că forțele sale au preluat controlul asupra Kidal și își extind prezența în centrul orașului Gao.

El a publicat imagini care ar pretinde că arată militanți ocupând o tabără folosită de armata maliană și mercenari ruși în Kidal, precum și un elicopter militar care ar fi fost doborât lângă Gao. BBC nu a putut verifica aceste afirmații.

FLA luptă de ani de zile pentru crearea statului Azawad în nordul Mali, o regiune întinsă asupra căreia exercită control efectiv în mare parte.

Ramadane a cerut, de asemenea, statelor vecine Burkina Faso și Niger să nu intervină.

Mali este condus în prezent de o juntă militară prezidată de generalul Assimi Goïta, care a preluat puterea printr-o lovitură de stat în 2020, promițând restabilirea securității și respingerea grupărilor armate.

Junta s-a bucurat de sprijin popular la preluarea puterii, promițând să rezolve criza de securitate de durată provocată de rebeliunea tuaregă din nord, ulterior deturnată de militanți islamiști.

Forțele franceze și trupele ONU desfășurate pentru a combate insurecția în escaladare au părăsit țara după venirea juntei la putere, iar guvernul militar a angajat mercenari ruși.

Cu toate acestea, insurecția jihadistă a continuat, iar mari părți din nordul și estul țării rămân în afara controlului guvernamental.