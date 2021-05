Premierul italian Draghi a numit pentru prima oară o femeie la conducerea serviciilor secrete

Elisabetta Belloni a ocupat pe parcursul carierei sale numeroase funcţii în cadrul ministerului italian al afacerilor externe, devenind cunoscută publicului în perioada 2004 – 2008, când s-a aflat la conducerea Unităţii pentru situaţii de criză, însărcinată cu operaţiuni ce implicau italieni luaţi ostatici, răniţi sau ucişi în străinătate, în atacuri sau în dezastre naturale.

A intrat în diplomaţie în 1985, a participat la reprezentarea italiană pe lângă organizaţiile internaţionale din Viena şi apoi la ambasada italiană din Bratislava. A ocupat diferite funcţii în cadrul ministerului, iar în 2016 a fost numită secretar general, cel mai înalt post pentru un diplomat de carieră.

A fost prima femeie numită în acest post la vremea respectivă, la fel cum a fost când a fost numită şefă a Unităţii pentru situaţii de criză a ministerului.

Aceasta a devenit cunoscută dupa ce a contribuit la eliberarea unor italieni rapiti de militanti in Irak si Afganistan si a condus operatiunile pentru repatrierea turistilor italieni afectati de un tsunami produs in Asia in 2004.

În 2018, numele său a fost vehiculat în presa italiană ca posibil premier al unui eventual guvern de tehnocraţi, într-un moment în care partidele politice nu reuşeau să ajungă la un acord după alegeri.

