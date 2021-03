O fetiță de 10 ani face școală online pe vârf de munte, între animale

De când școlile s-au închis în Italia din cauza zonelor roșii, fetița a trebuit să-l urmeze pe tatăl ei, Massimiliano, crescător de animale, deoarece mama ei lucrează în sănătate și nu o putea duce la serviciu.

Sala de clasă pentru Fiammetta, 10 ani, a devenit astfel o pășune în munții Val di Sole, în Trentino, unde sunt crescuți 350 de capre, păsări și alte animale, conform ANSA.

„Dimineața punem computerul pe o masă, am și un scaun. Pornim computerul pentru a putea intra imediat în lecție, pregătesc caietele, etc. E frumos, mă inspiră să scriu și mă face fericită", spune fetița, care are idei foarte clare despre ceea ce vrea să facă în viitor: „Când voi crește mare, vreau să devin agent forestier, dar pe cal, pentru că pădurarii sunt în natură, nu în birouri. Și îmi plac caii”.

Problemele logistice le rezolvă cu hotspotul de la telefon. „Din fericire conexiunea este bună în Val di Sole", spune Massimiliano, talăl copilei: „Este capabilă să învețe cu profesorii prin intermediul computerului. Și când este nevoie, mă ajută cu animalele. La urma urmei, sunt două instrumente de învățare foarte diferite, dar ambele foarte utile pentru creșterea unui copil”.

