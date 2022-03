”Sper că nu au vrut să mă rănească” | Cuvintele sfâșietoare ale unei fetițe din Ucraina, care și-a pierdut brațul după ce a fost împușcată de ruși

Sasha, o fetiță de 9 ani din Ucraina, încerca să fugă din Hostomel, un oraș din vestul Kievului, alături de mama, tata și sora sa.

Familia a fost atacată de ruși și tatăl său a fost ucis, iar Sasha a fost împușcată în braț, dar a reușit să fugă împreună cu mama și sora sa și s-au ascuns într-o pivniță.

Fetița era rănită grav și și-a pierdut conștiința de mai multe ori pe parcursul celor două zile în care au stat ascunse.

Voluntarii au reușit să o scoată pe Sasha pe o targă improvizată, fluturând un steag alb în fața rușilor, și au dus-o la spital.

”Nu știu de ce m-au împușcat rușii. Sper că a fost doar un accident și că nu au vrut de fapt să mă rănească.

Am fost împușcată în braț. Am fugit supă sora mea. Mama mea a căzut. Am crezut că este sfârșitul. Dar ea nu era moartă, ci se adăpostea de focurile de armă. După aceea mi-am pierdut conștiința”, a povestit Sasha de pe patul de spital, potrivit Daily Mail.

Pentru a-i putea salva viața, medicii au fost nevoiți să îi amputeze brațul stâng fetiței.

”Această fată a fost adusă la Spitalul Central Irpin cu răni groaznice. Fusese împușcare în timp fugea din Gostomel împreună cu părinții ei. Tatăl ei a fost împușcat mortal. Fata, sora ei și mama ei și-au găsit salvarea într-o pivniță. Ele au stat acolo două zile, timp în care luptele au continuat deasupra lor. A fost rănită grav, și-a pierdut cunoștința și a delirat”, a povestit Dr. Gennadiy Druzenko, medic la un spital mobil.

”Ea este unul dintre copiii care au suferit răni groaznice. Toți și-au pierdut cel puțin unul dintre părinți”, a mai spus medicul.