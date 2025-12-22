Poliţiştii au împuşcat un bărbat înarmat cu un cuţit într-un oraş din Franţa. Este al doilea incident în trei zile

<1 minut de citit Publicat la 15:00 22 Dec 2025 Modificat la 15:07 22 Dec 2025

Viaţa suspectului nu este în pericol, a scris presa franceză. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Poliţia a deschis focul şi a rănit luni un bărbat înarmat cu un cuţit pe o stradă din centrul oraşului Grenoble, din sud-estul Franţei, acesta fiind al doilea incident de acest gen din ţară în doar trei zile, informează EFE, conform Agerpres.

Viaţa bărbatului, despre care se crede că are în jur de 30 de ani, nu este în pericol, potrivit postului public de televiziune Franceinfo.

Într-o primă fază, individul şi-a făcut apariţia la o şcoală de şoferi şi i-a ameninţat pe cei aflaţi înăuntru cu un cuţit. Când a sosit poliţia, a fugit şi, odată ajuns pe stradă, a încercat să-şi folosească arma, moment în care un ofiţer a tras două focuri de armă în direcţia acestuia.

Sâmbăta trecută, un poliţist şi-a folosit arma din dotare pentru a opri un bărbat înarmat cu un cuţit pe o stradă aglomerată din Ajaccio, capitala insulei franceze Corsica.

Bărbatul a murit în urma rănii provocate prin împuşcare, dar nu au fost raportate alte victime.

Iniţial, poliţia a fost alertată cu privire la o dispută între acest bărbat şi angajaţii unui magazin de pe Bulevardul Napoleon, o zonă pietonală aglomerată.

Conform presei locale, teoria principală este că bărbatul care mânuia cuţitul avea probleme de sănătate mintală.