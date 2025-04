Finlanda anunță că majorează la 3% din PIB contribuția pentru NATO, după ce președintele său a jucat golf cu Donald Trump

Președintele finlandez Alexander Stubb a anunțat decizii majore, după întâlnirea de la finele săptămânii trecute cu omologul american, Donald Trump.

El a făcut în acest sens un anunț pe X.

"Guvernul finlandez a luat astăzi două decizii-cheie, care reflectă schimbările din mediul nostru de securitate.

În primul rând, Finlanda își va crește cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB până în 2029. Aceasta este o parte din contribuția pe care țara o face în ceea ce privește asumarea, de către Europa, a unei mai mari responsabilități pentru propria defensivă.

În al doilea rând, Finlanda se va pregăti pentru retragerea din Convenția de la Ottawa (care interzice minele antipersonal, n.r.). Decizia se bazează pe o evaluare aprofundată a ministerelor relevante și a forțelor de apărare (finlandeze).

Finlanda este hotărâtă să își respecte obligațiile internaționale privind utilizarea responsabilă a minelor și va rămâne întotdeauna un actor responsabil în lume, protejându-și securitatea și apărarea", a precizat Stubb.

