Finlanda, mesaj pentru Trump: „Lăsați-l pe Zelenski să lovească Rusia cu rachete Tomahawk”

Petteri Orpo, premierul Finlandei. sursa foto: Getty

Premierul finlandez Petteri Orpo i-a cerut președintelui american Donald Trump să permită Ucrainei folosirea rachetelor de croazieră Tomahawk pentru a lovi ținte de pe teritoriul rus. Orpo spune că Vladimir Putin „înțelege doar limbajul forței”, iar singura cale spre pace este ca Ucraina să aibă capacități militare cel puțin egale cu cele ale Rusiei, scrie Politico.

„Putin crede doar în putere. Dacă vrem să oprim războiul, trebuie să fim la același nivel cu el –sau chiar mai puternici”, a declarat Orpo la Bruxelles, înaintea summitului liderilor Uniunii Europene.

„Putin înțelege doar forța”

Declarațiile vin în contextul în care Trump a anunțat cele mai dure sancțiuni de până acum împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil; o mișcare care marchează o schimbare de ton în relația Washingtonului cu Moscova.

„Astăzi este o zi importantă pentru ceea ce facem. Sunt sancțiuni uriașe”, a spus Trump, adăugând că speră ca războiul să se încheie „în curând”.

Totuși, liderul american s-a arătat reticent în a trimite Ucrainei rachete Tomahawk, argumentând că acestea sunt „extrem de complexe” și că instruirea militarilor ucraineni ar dura „cel puțin un an”.

Finlanda, voce influentă în Europa și la Washington

Finlanda, care are o frontieră de peste 1.300 de kilometri cu Rusia, este printre cele mai ferme state europene în privința securității. Premierul Orpo, dar și președintele Alexander Stubb – cunoscut pentru relațiile sale apropiate cu Trump – susțin o poziție dură față de Moscova.

Ucraina, la rândul ei, insistă că Putin a fost dispus să discute despre pace doar în momentul în care Trump a lăsat deschisă posibilitatea folosirii rachetelor americane.

Când această opțiune a dispărut de pe masă, Rusia s-a retras din negocieri.

„Sper cu adevărat ca Ucraina să primească mijloacele de care are nevoie pentru a lovi înapoi și a se apăra”, a spus Orpo. „Este o decizie între Zelenski și Statele Unite, dar sper să găsească o soluție”.

Europa vrea să finanțeze Ucraina din activele înghețate ale Rusiei

La Bruxelles, liderii europeni discută un plan prin care ar urma să folosească activele financiare rusești înghețate pentru a oferi Ucrainei un „împrumut de reparații” în valoare de până la 140 de miliarde de euro, suficient pentru a menține efortul de război încă doi-trei ani.

Franța susține ca banii să fie folosiți prioritar pentru achiziționarea de armament european, în timp ce alte țări – precum Suedia – ar vrea ca Kievul să poată decide singur cum îi cheltuiește.

Orpo pledează pentru un echilibru: „Când oferim un împrumut de asemenea amploare, trebuie să ne asigurăm că este folosit responsabil. Ideal ar fi ca Ucraina să cumpere arme din Europa, dar știm că nu avem toate capacitățile necesare aici. Deci, da, trebuie să poată cumpăra și din SUA, dacă e nevoie”.

„Un semnal clar pentru Putin”

Pentru premierul finlandez, discuția nu se rezumă doar la rachetele Tomahawk.

„Dacă reușim să găsim o soluție financiară solidă și de durată pentru Ucraina, folosind activele rusești înghețate, vom trimite un semnal foarte puternic lui Putin: că nu poate câștiga acest război”, spune Orpo. „Aceasta ar putea fi o adevărată schimbare de joc”.