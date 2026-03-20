Fisuri în Partidul Republican din cauza războiului din Iran. Pentagonul cere 200 de miliarde de dolari. Trump: "Un preţ mic de plătit"

Preşedintele Donald Trump a confirmat joi că ar putea solicita o finanţare suplimentară de 200 de miliarde de dolari pentru Pentagon, calificând-o drept un " preţ mic de plătit" pentru a se asigura că armata are tot ce îi trebuie pentru a purta războiul cu Iranul, dar a menţionat că cererea va include mai mult decât ceea ce este necesar pentru războiul cu Iranul, relatează CNN.

" Vrem să fim în cea mai bună formă, cea mai bună formă în care am fost vreodată" , a spus Trump în Biroul Oval. " Este un preţ mic de plătit pentru a ne asigura că rămânem în top" , a adăugat el.

Trump nu a oferit detalii cu privire la scopul pentru care Pentagonul are nevoie de finanţare, spunând doar că vrea să se asigure că armata dispune de " cantităţi uriaşe de muniţie" .

Chiar şi aşa, el a negat că SUA s-ar confrunta cu o lipsă de armament, susţinând că administraţia este " prudentă" în ceea ce priveşte cheltuielile.

" Solicităm fonduri din multe motive, dincolo chiar şi de ceea ce discutăm în legătură cu Iranul" , a spus Trump. " În special muniţia, avem cantităţi mari din cea de calitate superioară, dar o păstrăm" , a susţinut el.

Cererea armatei americane de 200 de miliarde de dolari ca fonduri suplimentare pentru războiul cu Iranul s-a lovit joi de o opoziţie puternică în Congresul SUA, în timp ce democraţii şi chiar unii republicani au pus la îndoială necesitatea banilor după alocările mari pentru apărare de anul trecut, relatează Reuters.

Informaţia potrivit căreia Departamentul Apărării a solicitat Casei Albe să aprobe o cerere de peste 200 de miliarde de dolari adresată Congresului pentru finanţarea războiului din Iran a apărut mai întâi pe surse, în Washington Post.

Cel mai costisitor război

Preşedintele Donald Trump nu a trimis încă o cerere către Senat şi Camera Reprezentanţilor pentru aprobarea acestei sume uriaşe, iar administraţia sa a precizat clar că cifra ar putea suferi modificări.

"Cred că această sumă s-ar putea modifica, evident. Este nevoie de bani pentru a-i ucide pe bandiţi" , a declarat joi secretarul apărării Pete Hegseth într-o conferinţă de presă. "Aşadar, ne întoarcem la Congres şi la cei de acolo pentru a ne asigura că suntem finanţaţi corespunzător pentru ceea ce s-a făcut şi pentru ceea ce s-ar putea să trebuiască să facem în viitor", a declarat şeful Pentagonului.

Primele indicii sugerează că acest război va fi cel mai costisitor pentru SUA de la conflictele îndelungate din Irak şi Afganistan. Oficialii administraţiei le-au spus congresmenilor că primele şase zile ale războiului cu Iranul au costat peste 11 miliarde de dolari.

Sondajele de opinie arată că războiul este nepopular, doar aproximativ unul din patru americani susţinându-l.

Congresul condus de republicani a aprobat deja o finanţare record pentru armată de când Trump şi-a început al doilea mandat în ianuarie 2025. Luna trecută, el a promulgat Legea privind alocările pentru apărare pentru anul fiscal 2026, cu o finanţare de aproximativ 840 de miliarde de dolari.

Iar vara trecută, în ciuda opoziţiei puternice din partea democraţilor, Congresul condus de republicani a adoptat o lege radicală de reducere a impozitelor şi de cheltuieli care includea 156 de miliarde de dolari pentru apărare.

Democraţii au pus la îndoială motivul pentru care Pentagonul avea nevoie de mai mulţi bani, având în vedere recentele reduceri ale serviciilor sociale, ajutorului extern şi altor programe, şi au afirmat că nimeni care se opune războiului nu ar trebui să voteze pentru finanţarea acestuia.

Congresul vrea mai multe informații

Forţele americane şi israeliene au lansat campania împotriva Iranului pe 28 februarie. Pe măsură ce războiul se apropia de sfârşitul celei de-a treia săptămâni, legislatorii, atât democraţi, cât şi unii republicani, au cerut cu insistenţă mai multe informaţii despre planurile lui Trump pentru un conflict care a ucis mii de oameni, a perturbat vieţile altor milioane şi a agitat pieţele energetice şi bursiere mondiale.

"Tocmai am aflat că Pentagonul solicită încă 200 de miliarde de dolari pentru acest război. Cum naiba vom plăti pentru asta? Este absolut ridicol" , a declarat reprezentanta democrată Pramila Jayapal din Washington într-un discurs ţinut în Camera Reprezentanţilor.

După ce au primit informări de la oficialii administraţiei, legislatorii au estimat că războiul costă între 1 şi 2 miliarde de dolari pe zi.

Senatorul democrat Chris Van Hollen din Maryland a declarat că cererea ar trebui să fie respinsă de membrii Congresului. "Cea mai bună modalitate de a pune capăt acestui război, de a ne proteja trupele, de a salva vieţile civililor şi de a ţine în frâu o administraţie fără lege este să oprim finanţarea. Sunt categoric împotrivă", a scris el pe X.

Unii dintre colegii republicani ai lui Trump păreau, de asemenea, surprinşi de suma luată în considerare și încep deja să stabilească condiții pentru orice nouă alocare de fonduri către Pentagon. Chip Roy, Tim Burchett și Andy Ogles, congresman din Tennessee, au declarat pentru CNN că vor ca aceste sume să fie compensate prin reduceri în alte părți ale bugetului.

Președintele Comisiei pentru Buget din Camera Reprezentanților, Jodey Arrington, a spus la rândul său pentru CNN că finanțarea ar trebui acoperită prin eliminarea a ceea ce el a numit " cantități uriașe de risipă, fraudă și abuz din guvernul federal" .

Congresmanul Eric Burlison a afirmat că Pentagonul ar trebui mai întâi "să treacă un audit" înainte ca el să poată lua în calcul susținerea a încă 200 de miliarde de dolari. "Știm de mulți, mulți ani că nu a trecut un audit, așa că m-aș simți mai confortabil dacă ar trece un audit și aș ști măcar că țin evidența banilor" , a spus acesta.

Alți republicani preocupați de disciplina fiscală, printre care senatorii Josh Hawley din Missouri și Rick Scott din Florida, au declarat că vor mai multe detalii despre solicitarea de finanțare pentru război înainte de a decide cum vor vota. "Nu vreau să mă pronunț prea devreme în această privință, aș vrea să văd mai întâi ce cer exact" , a spus Hawley.

În același timp, în Partidul Republican crește îngrijorarea legată de posibilitatea unui conflict de durată, într-un context marcat de apropierea unor alegeri importante și de o datorie națională aflată deja la niveluri foarte ridicate.

În privat, mulți parlamentari și strategi politici recunosc realitatea politică de la Washington, și anume că Partidul Republican de astăzi nu mai este ca acum câteva decenii. În mai puțin de un deceniu, republicanii au trecut de la un partid condus de eroul de război John McCain la unul dominat de Donald Trump și mișcarea MAGA, sub sloganul "gata cu războaiele fără sfârșit" .

Liderii republicani au insistat însă că este vorba despre un conflict de scurtă durată. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat joi că misiunea SUA se va încheia " foarte curând" , deși a recunoscut că închiderea Strâmtorii Ormuz "prelungește puțin situația" . "Este o operațiune limitată, iar misiunea este aproape încheiată" , a afirmat Johnson.

Administrația a ocolit Congresul pentru a accelera vânzarea de arme către Emirate și Kuweit

Administraţia Trump a ocolit Congresul pentru a accelera vânzarea de arme în valoare de miliarde de dolari către Emiratele Arabe Unite şi Kuweit, în contextul în care aliaţii din Golf suportă represaliile Iranului ca urmare a acţiunilor militare ale SUA şi Israelului. Administraţia a accelerat, de asemenea, vânzarea în valoare de milioane de dolari de "suport pentru aeronave şi muniţii" către Iordania, scrie CNN.

Conform notificărilor publicate joi de Departamentul de Stat, "secretarul de stat a stabilit şi a furnizat o justificare detaliată conform căreia există o situaţie de urgenţă care necesită vânzarea imediată" a articolelor de apărare către cele trei ţări, "renunţând astfel la cerinţele de revizuire din partea Congresului".

Deciziile de urgenţă au fost luate pentru vânzări de arme în valoare totală de aproape 8,4 miliarde de dolari către EAU, incluzând rachete aer-aer avansate cu rază medie de acţiune (AMRAAM), muniţie pentru avioane F-16, sisteme integrate de neutralizare a aeronavelor fără pilot de dimensiuni mici, zburând lent şi la joasă altitudine (Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat Systems) şi radare de discriminare cu rază lungă de acţiune integrate cu sistemul de apărare antiaeriană de mare altitudine (THAAD).

Deciziile au fost luate şi pentru vânzarea de radare de detectare pentru apărarea aeriană şi antirachetă de nivel inferior în valoare de 8 miliarde de dolari către Kuweit şi de "suport pentru aeronave şi muniţii" în valoare de 70,5 milioane de dolari către Iordania, care include "piese de schimb, consumabile şi accesorii, precum şi suport pentru reparaţii şi returnare".

Iranul a vizat instalaţiile americane din fiecare dintre aceste ţări, precum şi din alte ţări din întreaga regiune a Golfului. Nu este clar cât de repede vor fi livrate sistemele de apărare şi echipamentele de sprijin către fiecare ţară.

La începutul lunii martie, administraţia a luat o decizie de urgenţă de a ocoli Congresul şi de a vinde imediat 12.000 de bombe către Israel.