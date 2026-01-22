Fiul cel mic al lui Donald Trump a salvat o femeie, după ce a fost sunat de aceasta în timp ce era atacată de fostul iubit

Donald Trump şi soţia lui, Melania, alături de fiul lor, Barron. Sursa foto: Getty Images

Barron Trump, fiul cel mic al lui Donald Trump, a salvat viaţa unei femei, după ce a fost sunat de aceasta în timp ce era atacată de fostul iubit, a relatat metro.co.uk. Băiatul preşedintelui SUA ar fi apelat poliția britanică după ce tânăra aflată în pericol l-a contactat prin Facetime în timpul conflictului violent. Victima le-a spus magistraţilor că Barron Trump "i-a salvat viața. Acel apel a fost ca un semn de la Dumnezeu în acel moment".

O femeie a declarat în fața instanței din Londra că viața i-a fost salvată de Baron Trump, care a fost martor la atacul ei de către fostul ei iubit, potrivit sursei citate.

Fiul președintelui SUA a contactat poliția din Marea Britanie după ce a preluat un apel FaceTime și l-a văzut pe Matvei Rumianstev lovind-o pe tânără, al cărei nume nu poate fi dezvăluit. Victima a mai susţinut că fostul ei iubit era gelos pe prietenia ei cu Barron Trump.

Jurații de la tribunalul din Snaresbrook, aflat în estul Londrei, au auzit o înregistrare a dramaticului său apel făcut la serviciul unic de urgenţă. Fiul lui Donald Trump nu și-a dat numele, dar i-a spus operatorului care i-a răspuns: "Tocmai am primit un apel de la o fată pe care o cunosc. Este bătută", a mai scris jurnaliştii publicației Metro.

După ce a furnizat adresa poliţiştilor britanici, Barron Trump a adăugat: "Este o urgență reală, vă rog. Am primit un telefon de la ea cu un tip care o bătea".

Pe înregistrările de pe bodycam-uri agenţilor se aude cum aceştia îi spun victimei că cineva din SUA a făcut apelul pentru ea. Tânăra le-a zis: "Sunt prietenă cu Barron Trump – fiul lui Donald Trump".

Publicaţia britanică Metro a mai transmis că unul dintre poliţişti i-a spus unui coleg: "Deci, se pare că acest informator din America este probabil fiul lui Donald Trump. Această femeie este prietenă cu fiul lui Donald Trump. Era pe FaceTime cu el când a avut loc această agresiune și el ne-a sunat".

Agenţii au rugat-o să-l sune pentru a confirma, iar pe filmare se aude cum aceasta spune: "Bună, Barron – ai sunat la poliție sau ceva?". Fiul preşedintelui SUA cu Melania Trump răspunde astfel: "Eu am pus pe cineva să sune la poliție."

Ulterior, conform imaginilor de pe bodycam-uri din ziua atacului, Barron Trump a fost auzit la telefon spunând oficialilor: "Ea m-a sunat. Am ridicat telefonul așteptând un salut frumos sau ceva de genul. Am văzut doar un tavan și auzeam țipete. Am văzut capul unui bărbat pe telefon, apoi, camera s-a întors spre ea, plângând și fiind lovită".

Barron Trump, care se pare că încercase inițial să o sune pe prietena lui, care era în Londra, pentru o conversație obișnuită înainte de a primi în cele din urmă un apel de la ea, a spus că apelul a durat doar 10 - 15 secunde, după care a contactat autoritățile.

Conform apelului făcut la numărul unic de urgenţă şi redat în instanță, fiul cel mic al lui Trump ar fi spus: "Tocmai am primit un apel de la o fată pe care o cunosc. Este bătută". În timpul mărturiei, femeia a spus că Barron Trump "mi-a salvat viața. Acel apel a fost ca un semn de la Dumnezeu în acel moment".

Procesul dintre prietena lui Barron Trump și Matvei Rumianstev este încă în desfășurare. Deși fostul iubit al femeii neagă acuzațiile, aceasta a declarat că a fost atacată și abuzată sexual în mod repetat, inclusiv violată în noiembrie 2024 și pe 18 ianuarie 2025.

Ea a mai susținut că Rumianstev a încercat să o preseze să își retragă plângerile. Acuzatul neagă toate acuzațiile. Episodul traumatizant a avut loc pe 18 ianuarie 2025.