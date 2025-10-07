Cum a reușit cel mai tânăr fiu al lui Donald Trump să ajungă la o avere de 150 de milioane de dolari la vârsta de 19 ani

Cel mai tânăr fiu al lui Donald Trump are o avere de 150 de milioane de dolari FOTO: Hepta

Cel mai mic fiu al lui Donald Trump, Barron, a acumulat deja o avere impresionantă, de peste 150 de milioane de dolari, deși are doar 19 ani. Mezinul familiei Trump s-a îmbogățit datorită unei piețe financiare aflată în plină ascensiune, investițiile în criptomonede.

Cu o avere netă estimată la 150 de milioane de dolari, Barron a depășit-o deja pe mama sa, Melania Trump, în ceea ce privește averea, o performanță atribuibilă în mare măsură implicării sale în investițiile familiei în activele digitale.

De la lansarea investiției în criptomonede a familiei Trump, World Liberty Financial (WLFI), averea lui Barron Trump a crescut semnificativ. Conform documentului informativ al companiei, el este cofondator, alături de frații săi mai mari.

Compania care deține participațiile familiei Trump la World Liberty, DT Marks Defi LLC, a primit un total de 22,5 miliarde de tokenuri cripto numite $WLFI în septembrie 2024, potrivit Forbes.

În schimbul dreptului de a utiliza numele lui Trump, compania a obținut și 75% din veniturile din World Liberty, după primii 15 milioane de dolari câștigați. La începutul acestui an, Trump deținea 70% din Trump Marks Defi LLC, conform declarațiilor financiare pe care le-a depus ca președinte.

Familia sa deținea restul de 30%. Fiii săi - Eric, Don Jr. și Barron - sunt cu toții enumerați ca și cofondatori, așa că, presupunând că au împărțit în mod egal cele 30%, aceasta ar fi 10% pentru fiecare dintre ei. Este posibil ca încheierea ulterioară a tranzacțiilor să le fi redus participațiile.

Tranzacții de sute de milioane de dolari pe piața criptomonedelor

Inițial, cei 10% nu au însemnat prea mult. Token-urile World Liberty nu puteau fi revândute sau transferate odată cumpărate, iar vânzările de token-uri erau mediocre.

Dar după ce Trump a câștigat alegerile prezidențiale, antreprenorul și miliardarul în domeniul cripto Justin Sun, care fusese investigat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse, a anunțat că investește 75 de milioane de dolari în proiect.

Vânzările au crescut aproape imediat. Până în august, World Liberty vânduse token-uri în valoare estimată de 675 de milioane de dolari, pe baza cifrelor publicate de companie și de clienții săi. Cota lui Barron, după impozitare, se ridică la aproximativ 38 de milioane de dolari.

În martie, World Liberty a anunțat un alt produs: o criptomonedă stabilă, numită USD1, legată de dolarul american. Capitalizarea de piață a monedei este de aproximativ 2,6 miliarde de dolari, ceea ce sugerează că afacerea din spatele acesteia valorează aproximativ 880 de milioane de dolari. O entitate a familiei Trump deține 38% din această afacere. Acțiunile lui Barron ar putea valora aproximativ 34 de milioane de dolari.

Apoi, în august, World Liberty a încheiat o înțelegere cu o companie de asistență medicală listată la bursă, numită Alt5 Sigma, care dorea să devină o companie de trezorerie a criptomonedelor.

Ca parte a înțelegerii, Alt5 a tranzacționat practic 750 de milioane de dolari în token-uri $WLFI pentru un milion de acțiuni ale sale, 99 de milioane în derivate care nu au valoare dacă acțiunea rămâne sub 7,50 dolari (este la 2,78 dolari la 2 octombrie) și 20 de milioane de derivate vandabile la prețuri și mai mari.

Alt5 a cumpăra 717 milioane de dolari în token-uri World Liberty Financial, direcționând peste 500 de milioane de dolari către compania familiei Trump și aproximativ 41 de milioane de dolari către Barron după impozitare.

Barron a primit, de asemenea, aproximativ 2,25 miliarde de tokenuri World Liberty - 10% din suma inițială de 22,5 miliarde de tokenuri acordată companiei lui Trump.