Flăcări la o bază militară din Belarus, la granița cu Ucraina. Ce explicație a dat guvernul de la Minsk

Explicația a fost furnizată joi de Ministerul Apărării din Belarus.

Instituția a reacționat după relatările privind focurile și zgomotele semnalate la baza aeriană Ziabrovka, din apropiere de orașul belarus Gomel, situat în sud-estul țării.

"Nu există victime. Personalul a luat la timp măsurile respective", se arată în declarația ministerului.

Video of one of tonight’s flashes in the area of ​​the Belarusian airfield "Zyabrovka". These flashes by official Belarus version were “engine fire on one of the vehicles”. (52.3050727, 31.1667360) pic.twitter.com/i4R0qTxu8V

Belarus este unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei și a jucat un rol cheie în invazia din Ucraina.

The Ministry of Defence of #Belarus states that yesterday around 11 p.m., one of the vehicles in the area of the military airfield "Zyabrovka" near #Homel caught fire during an inspection run. pic.twitter.com/PV7qNSHESr