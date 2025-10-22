Focuri de armă și incendiu lângă Parlamentul din Belgrad. Președintele sârb Aleksandar Vucic denunță un "act terorist"

Mai multe focuri de armă au fost trase, miercuri dimineață, în apropierea Parlamentului din capitala sârbă Belgrad, iar o persoană a fost rănită, scrie Agerpres, care citează agențiile de presă internaționale.
Un clip video postat de agenția de presă NOVA, a cărui localizare a fost confirmată de Reuters, arată ofițeri de securitate înarmați apropiindu-se de un cort mare situat în fața clădirii forului legislativ.
Pe înregistrare se aud focuri de armă, după care în interiorul izbucnește a izbucnit un incendiu.
Acesta este unul dintre numeroasele corturi instalate în acest an de susținători ai președintelui Aleksandar Vucic, în timpul protestelor antiguvernamentale prelungite.
? Shooting at the Serbian Parliament building in Belgrade!
A 70-year-old man opened fire, injuring a random passerby in the thigh. Afterwards, he set fire to a tent of supporters of President Aleksandar Vučić and threw a handful of bullets into the flames.
The injured… pic.twitter.com/FIilYQEMeb— NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025
Nu a fost clar imediat cine a tras focurile de armă sau cum s-a declanșat incendiul.
Nexta_tv, canalul X al opoziției belaruse, a postat clipurile video care surprind focurile de armă și a atașat acestora un text conform căruia un bărbat de 70 de ani este cel care a deschis focul, rănind un trecător, și a dat ulterior foc cortului.
Trăgătorul ar fi fost arestat de polițiști.
Postul N1 TV a transmis că bărbatul de 57 de ani, care a fost lovit de un glonț, este în stare stabilă.
Agerpres notează că președintele sârb a caracterizat incidentul drept "act terorist".
Poliția sârbă nu a comentat imediat în legătură cu incidentul.