Focuri de armă și incendiu lângă Parlamentul din Belgrad. Președintele sârb Aleksandar Vucic denunță un "act terorist"

Publicat la 14:25 22 Oct 2025 Modificat la 14:31 22 Oct 2025

Un cort situat lângă Parlament pentru susținătorii președintelui Vucic a fost incendiat. Sursă foto: captură X / Nexta_tv

Mai multe focuri de armă au fost trase, miercuri dimineață, în apropierea Parlamentului din capitala sârbă Belgrad, iar o persoană a fost rănită, scrie Agerpres, care citează agențiile de presă internaționale.

Un clip video postat de agenția de presă NOVA, a cărui localizare a fost confirmată de Reuters, arată ofițeri de securitate înarmați apropiindu-se de un cort mare situat în fața clădirii forului legislativ.

Pe înregistrare se aud focuri de armă, după care în interiorul izbucnește a izbucnit un incendiu.

Acesta este unul dintre numeroasele corturi instalate în acest an de susținători ai președintelui Aleksandar Vucic, în timpul protestelor antiguvernamentale prelungite.

? Shooting at the Serbian Parliament building in Belgrade!



A 70-year-old man opened fire, injuring a random passerby in the thigh. Afterwards, he set fire to a tent of supporters of President Aleksandar Vučić and threw a handful of bullets into the flames.



The injured… pic.twitter.com/FIilYQEMeb — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Nu a fost clar imediat cine a tras focurile de armă sau cum s-a declanșat incendiul.

Nexta_tv, canalul X al opoziției belaruse, a postat clipurile video care surprind focurile de armă și a atașat acestora un text conform căruia un bărbat de 70 de ani este cel care a deschis focul, rănind un trecător, și a dat ulterior foc cortului.

Trăgătorul ar fi fost arestat de polițiști.

Postul N1 TV a transmis că bărbatul de 57 de ani, care a fost lovit de un glonț, este în stare stabilă.

Agerpres notează că președintele sârb a caracterizat incidentul drept "act terorist".

Poliția sârbă nu a comentat imediat în legătură cu incidentul.