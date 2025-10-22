Antena 3 CNN Externe Focuri de armă și incendiu lângă Parlamentul din Belgrad. Președintele sârb Aleksandar Vucic denunță un "act terorist"

Focuri de armă și incendiu lângă Parlamentul din Belgrad. Președintele sârb Aleksandar Vucic denunță un "act terorist"

Impuscaturi si incendiu la Belgrad
Un cort situat lângă Parlament pentru susținătorii președintelui Vucic a fost incendiat. Sursă foto: captură X / Nexta_tv

Mai multe focuri de armă au fost trase, miercuri dimineață, în apropierea Parlamentului din capitala sârbă Belgrad, iar o persoană a fost rănită, scrie Agerpres, care citează agențiile de presă internaționale.

Un clip video postat de agenția de presă NOVA, a cărui localizare a fost  confirmată de Reuters, arată ofițeri de securitate înarmați apropiindu-se de un cort mare situat în fața clădirii forului legislativ.

Pe înregistrare se aud focuri de armă, după care în interiorul izbucnește  a izbucnit un incendiu.

Acesta este unul dintre numeroasele corturi instalate în acest an de susținători ai președintelui Aleksandar Vucic, în timpul protestelor antiguvernamentale prelungite.

Nu a fost clar imediat cine a tras focurile de armă sau cum s-a declanșat  incendiul.

Nexta_tv, canalul X al opoziției belaruse, a postat clipurile video care surprind focurile de armă și a atașat acestora un text conform căruia un bărbat de 70 de ani este cel care a deschis focul, rănind un trecător, și a dat ulterior foc cortului.

Trăgătorul ar fi fost arestat de polițiști.

Postul N1 TV a transmis că bărbatul de 57 de ani, care a fost lovit de un glonț, este în stare stabilă.

Agerpres notează că președintele sârb a caracterizat incidentul drept "act terorist".

Poliția sârbă nu a comentat imediat în legătură cu incidentul.

Etichete: focuri de arma Belgrad Aleksandar Vucic atac terorist

