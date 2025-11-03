Fondatorul platformei de criptomonede Thodex a fost găsit mort în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

1 minut de citit Publicat la 15:52 03 Noi 2025 Modificat la 15:52 03 Noi 2025

Fondatorul Thodex a fost condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare. FOTO: Hepta

Faruk Fatih Ozer, fondatorul și fostul CEO al bursei turcești de criptomonede Thodex, a fost găsit mort în celula sa individuală din închisoarea de înaltă securitate. El a fost condamnat în 2023 la o pedeapsă de 11.196 de ani, potrivit cryptonews.

Moartea lui Ozer pune capăt unuia dintre cele mai mari scandaluri cripto din Turcia, care a implicat pierderea a peste 12,5 milioane de dolari din fondurile investitorilor.

Autoritățile au declarat că Ozer a fost descoperit spânzurat în baia sa în timpul unei inspecții, primele rapoarte indicând sinuciderea ca fiind cauza probabilă.

Ozer își executa o pedeapsă istorică de 11.196 de ani, 10 luni și 15 zile după ce a fost condamnat pentru mai multe acuzații, inclusiv înființarea și conducerea unei organizații criminale, fraudă agravată și spălare de bani.

Frații săi, Guven și Serap Ozer, au fost condamnați pentru acuzații similare și au primit pedepse identice.

Cazul rămâne unul dintre cele mai mari scandaluri de fraudă legate de criptomonede din Turcia.

Fondată în 2017, Thodex s-a clasat cândva printre principalele burse de criptomonede din țară, înainte de a-și opri brusc operațiunile în aprilie 2021, invocând o „suspendare temporară”.

La scurt timp după aceea, Ozer a fugit în Albania, luând cu el fondurile investitorilor.

El a fost arestat în Albania în august 2022, în urma unei vânători internaționale, și extrădat în Turcia în aprilie 2023.

De ce a fost condamnat fondatorul Thodex la peste 11.000 de ani de închisoare

Procurorii l-au acuzat de fraudarea a peste 400.000 de investitori, susținând că active cripto în valoare de 8,9 milioane de dolari au fost transferate în portofele controlate de Ozer și asociații săi, inclusiv conturi din Malta.

Comisia de Investigare a Infracțiunilor Financiare (MASAK) a raportat că daunele totale au ajuns la 12,5 milioane de dolari. Prăbușirea Thodex a provocat o indignare generalizată, marcând un punct de cotitură

Douăzeci și unu de inculpați au fost judecați în acest caz, dintre care șapte au fost reținuți, în timp ce șaisprezece au fost achitați din lipsă de probe.

Moartea lui Ozer pune capăt unei saga care a zguduit peisajul cripto al Turciei și a lăsat mii de investitori fără cale de atac.

Autoritățile au lansat o anchetă oficială cu privire la circumstanțele morții sale.

După cum s-a raportat, Turcia și-a consolidat poziția de cea mai mare piață de criptomonede din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, înregistrând tranzacții anuale de aproape 200 de miliarde de dolari, conform noilor date de la Chainalysis.