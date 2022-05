Fostul președinte al SUA George W. Bush a încurcat Ucraina cu Irak, numind ”nejustificată” invazia țării arabe. Clipul a devenit viral

Bush a făcut aceste comentarii într-un discurs în timpul unui eveniment la Dallas miercuri, în timp ce critica sistemul politic al Rusiei.

”Rezultatul este o absență a controalelor și echilibrului în Rusia și decizia unui om de a lansa o invazie total nejustificată și brutală a Irakului”, a spus Bush, înainte de a se corecta și a clătina din cap. ”Vreau să spun, a Ucrainei”, s-a corectat el, potrivit Reuters.

El a încercat să glumească pe seama gafei făcute, spunând că vârsta sa e de vină. Publicul a izbucnit în râs.

În 2003, când Bush era președinte, Statele Unite au condus o invazie a Irakului pentru arme de distrugere în masă care nu au fost găsite niciodată. Conflictul prelungit a ucis sute de mii de oameni și a strămutat mulți alții.

Remarcile lui Bush au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, adunând peste șase milioane de vizualizări numai pe Twitter, după ce clipul a fost distribuit de un reporter.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX