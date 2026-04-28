Furtună de zăpadă în Rusia, provocată de un ciclon. "Ninsoarea a doborât un record din 1880". Aproape 100.000 de locuințe, fără curent

Centrul orașului Moscova, în mijlocul unei furtuni puternice de zăpadă. Sursa foto: Getty Images

Trei persoane şi-au pierdut viaţa şi peste 76.000 de locuitori au rămas fără curent electric, în mai multe regiuni din Rusia, în urma intemperiilor, a anunţat luni serviciul de presă al Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă, transmite agenţia Xinhua, potrivit Agerpres. Coordonatorul Centrului Meteorologic Phobos, Evgeny Tishkovets, a anunțat că ninsorile din ultimele 24 de ore au depășit recordul zilnic stabilit în 1880. "Niciodată, în întreaga istorie a observațiilor meteorologice, nu a mai fost atât de multă zăpadă pe 27 aprilie", a spus acesta. Transportul din Moscova a fost afectat, fiind semnalate întârzieri atât în traficul feroviar, cât și în cel aerian. Meteorologii ruşi au anunţat luni că ninsorile vor continua până marţi.

Un ciclon care a adus ninsori şi vânt puternic a măturat zona centrală şi nord-vestică a Rusiei, provocând pene de curent în numeroase zone. Luni, Moscova şi mai multe regiuni din Rusia au fost lovite de o furtună de zăpadă neobişnuit de puternică pentru sfârşitul lunii aprilie, care a doborât recorduri meteorologice şi a provocat perturbări pe scară largă.

Specialistul coordonator la Centrul Meteorologic Phobos, Evgeny Tishkovets, a declarat că ninsoarea din ultimele 24 de ore a doborât un record zilnic stabilit în 1880. "Niciodată, în întreaga istorie a observațiilor meteorologice, nu a mai fost atât de multă zăpadă pe 27 aprilie", a scris el într-o postare pe Telegram, conform The Moscow Times.

Guvernatorul regiunii Samara, Viaceslav Fedoriscev, a declarat că trei persoane au murit într-o singură zi ca urmare a vântului puternic din regiune, printre aceştia numărându-se o fetiţă şi un bărbat care au fost loviţi de copaci căzuţi.

"În regiune este în vigoare o avertizare cod portocaliu, cu rafale de vânt care ating 27 m/s. Au fost avariate acoperişuri ale clădirilor, linii electrice, staţii de transport public, maşini şi copaci. O tragedie teribilă", a scris Viaceslav Fedoriscev pe reţeaua socială rusă Max.

Peste 2.000 de locuitori din regiunea Novgorod sunt afectaţi de pene de curent provocate de vremea extremă, iar 22 de echipe de intervenţie lucrau pentru a restabili alimentarea cu energie electrică, a declarat guvernatorul regional Alexandr Dronov. El a spus că întreruperile masive de energie electrică au început în regiunea Novgorod din cauza intemperiilor, precizând că au fost afectate 12 districte.

Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă a declarat într-un comunicat că peste 76.000 de locuitori sunt privaţi de energie electrică, peste 740 de copaci au fost doborâţi de vânt şi peste 80 de vehicule avariate.

În regiunile Leningrad şi Pâskov, penele de curent au început duminică după-amiază.

"Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită pentru aproape 70% dintre consumatorii afectaţi, în cel mai scurt timp posibil", a declarat o companie locală de energie.

Conform primarului Moscovei, Serghei Sobianin, serviciile municipale s-au aflat luni în stare de alertă maximă, pe fondul unui cod portocaliu de viscol şi polei.

Serviciile de transport din Moscova au fost perturbate, fiind înregistrate întârzieri în transportul feroviar şi aerian.

Capitala a închis majoritatea parcurilor, a suspendat din motive de siguranţă închirierea de trotinete electrice şi a vehiculelor de car-sharing echipate cu anvelope de vară şi a îndemnat locuitorii să utilizeze transportul public şi să evite deplasările inutile.