Furtunile violente au paralizat traficul aerian la Heathrow și Gatwick. Sute de zboruri, întârziate până la 11 ore

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Sute de zboruri de pe aeroporturile londoneze Heathrow și Gatwick au fost întârziate sâmbătă, iar serviciul britanic de control al traficului aerian a avertizat că perturbările vor continua și duminică, scrie BBC.

Potrivit platformei de monitorizare FlightAware, peste 900 de zboruri de sosire și plecare de pe cele două aeroporturi au acumulat întârzieri de până la 11 ore, iar zeci au fost anulate – majoritatea din cauza furtunilor violente.

NATS, serviciul britanic de control al traficului aerian, a explicat că condițiile meteorologice nefavorabile obligă aeronavele să „ocolească zonele afectate și să mențină distanțe mai mari între ele”, ceea ce va afecta zborurile „pentru restul zilei de sâmbătă și pe parcursul nopții”. Pasagerii au fost sfătuiți să verifice statusul zborurilor direct la companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport.

Conform FlightAware, peste 474 de zboruri de pe Heathrow și alte 439 de pe Gatwick au fost afectate. Întârzierile variază considerabil – tabloul de sosiri al Heathrow arată, de exemplu, că un zbor British Airways din Santiago de Chile, programat să aterizeze la ora 10:00, nu mai este așteptat până la ora 21:00.

Agenția europeană de aviație Eurocontrol indică cele mai grave perturbări în spațiul aerian dintre sud-estul Angliei și nord-vestul Europei, acolo unde sunt concentrate masele noroase. Celelalte aeroporturi britanice sunt în mare parte neafectate.

Într-un comunicat actualizat sâmbătă după-amiază, NATS a transmis: „Furtunile severe din sud-estul Angliei și din Europa continuă să afecteze zborurile, iar această situație este de așteptat să persiste pentru restul zilei și pe parcursul nopții. Pentru a asigura siguranța pasagerilor, aeronavele trebuie să ocolească zonele afectate și să mențină distanțe mai mari între ele, ceea ce limitează numărul de zboruri care pot opera în siguranță. Înțelegem că perturbările sunt frustrante, dar lucrăm îndeaproape cu companiile aeriene și aeroporturile pentru a reduce pe cât posibil inconveniențele. Pasagerii ar trebui să contacteze în continuare compania aeriană pentru cele mai recente informații despre zborul lor”.

NATS a adăugat că prognoza pentru spațiul aerian britanic arată bine duminică, însă noi furtuni sunt așteptate în Europa, ceea ce ar putea afecta rutele de pe continent.

Furtunile s-au format în cursul nopții, după un val de căldură record – vineri s-a înregistrat în Suffolk cea mai ridicată temperatură din iunie din istorie, 37,3°C.

Adam Joseph, 29 de ani, a declarat pentru BBC că era blocat pe aeroportul din Veneția, fără aer condiționat, după ce zborul său spre Gatwick fusese întârziat cu cel puțin patru ore. Programat să decoleze la ora 12:30 ora locală, avionul nici nu plecase din Londra pe cursa de dus.

„Am fi putut sta la hotel încă trei-patru ore”, a spus Joseph. „Ni s-a spus și că, chiar și în cazul unei întârzieri de peste patru ore cauzate de restricții de trafic aerian, nu avem dreptul la compensații. A trebuit să cedez scaunul unei familii cu o mamă însărcinată. Oamenii sunt foarte supărați. Nu am primit nicio comunicare de la BA”.

British Airways și-a cerut scuze pentru inconveniente, adăugând: „Ca și alte companii aeriene, a trebuit să facem unele ajustări la programul nostru de astăzi din cauza restricțiilor de trafic aerian generate de condițiile meteorologice nefavorabile care afectează părți din spațiul aerian britanic”.

Între timp, Will Poole, pasager Easyjet, a declarat pentru BBC că și-a anulat vacanța în insula grecească Skiathos după ce zborul său de pe Gatwick a fost anulat și mutat la Bristol. S-a îmbarcat puțin după ora 05:00 sâmbătă, dar a fost returnat la poartă la ora 11:00.

„Mi s-a oferit în cele din urmă o gustare și o băutură gratuită după cinci ore și un e-mail cu un voucher de 6 lire sterline de cheltuit în Gatwick”, a spus Poole.

Rezervase prin Easyjet Holidays și i s-a oferit un zbor de înlocuire duminică la ora 07:00, de pe aeroportul Bristol – la peste 160 de kilometri distanță.

„În e-mail scria «urmează detalii» în privința organizării transferului, dar nicio mențiune despre un hotel”, a spus el. „Personalul Easyjet din terminal nu a fost de mare ajutor, spunând că trebuie să vorbesc cu cineva de la Easyjet Holidays. Am reușit să iau legătura și am decis să anulez vacanța, deoarece nu ne puteau pune pe un alt zbor în 12 ore”.

Poole a spus că pasagerii înțeleg că situația era în afara controlului Easyjet, dar „te-ai aștepta” ca zborul de înlocuire să fi fost programat tot de pe Gatwick. A primit promisiunea unei rambursări în termen de 28 de zile.

Într-un comunicat de sâmbătă seară, Easyjet a confirmat că zborul lui Poole nu a putut opera din cauza furtunilor care restricționau numărul de sosiri și plecări pe Gatwick. „Ne pare foarte rău că domnul Poole a trebuit să-și anuleze vacanța din cauza perturbărilor meteo care i-au afectat zborul”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei, confirmând că acesta va primi o rambursare integrală.

Compania a adăugat că pasagerii afectați primesc opțiuni care includ rambursări, rebooking, cazare la hotel și mese acolo unde este necesar.

O avertizare portocalie pentru căldură extremă rămâne în vigoare până duminică dimineață pentru părți din estul și sud-estul Angliei, în timp ce furtunile din sudul Marii Britanii sunt prognozate să se intensifice pe parcursul după-amiezii de sâmbătă.

Eurocontrol a avertizat că „o zonă extinsă de aer cald și instabil” care se întinde din nordul Spaniei până în sudul Suediei va genera probabil noi mase noroase pe parcursul nopții, adăugând că există „un grad ridicat de incertitudine” în privința momentului și locului unde se vor forma.