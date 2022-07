Poliția din Olanda a deschis focul asupra fermierilor protestatari. Oamenii sunt revoltați de planul guvernului, care vrea să elimine o treime din animale, pe motiv că produc gaze

Reprezentanții forțelor de ordine spun că protestatarii au creat "o situație periculoasă" atunci când au încercat să lovească mașinile de poliție cu tractoarele.

Un tractor a fost lovit de gloanțe însă nu au fost semnalate persoane rănite.

Trei persoane au fost arestate.

Incidentul s-a petrecut la o rampă de acces spre autostrada A32, menționează presa locală.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată cum un tractor cu remorcă se îndreaptă spre un blocaj al poliției, după care se aude zgomotul unor împușcături (clipul următor).

Dutch Police shooting at Farmers. The Dutch Govt is using desperate measures to contain this protest. This is how easy people power can bring any government down simply by using their tools to block the arteries of commerce. You’ll see much more of this.pic.twitter.com/hPi0nuiMDz