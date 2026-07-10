Germania a început producţia în masă a dronelor terestre Gereon pentru Ucraina. Când le va primi Kievul

<1 minut de citit Publicat la 22:40 10 Iul 2026 Modificat la 22:40 10 Iul 2026

Robot terestru de luptă, pilotat de la distanță, al armatei ucrainene, aflat în testări. Foto: Profimedia Images

Companiile germane Deutz și ARX Robotics au început producția la scară industrială a sistemelor terestre fără pilot Gereon, la Ulm. Acestea intenționează să livreze primele drone Ucrainei la sfârșitul verii, anunţă RBC-Ukraine.

Producția de serie urmează să înceapă în următoarele săptămâni, iar primele sisteme fabricate la unitatea din Ulm sunt programate să fie livrate Ucrainei până la sfârșitul verii. ARX Robotics, companie de tehnologie pentru apărare cu sediul la München, dezvoltă sisteme terestre de apărare fără echipaj uman, controlate prin software. Parteneriatul strategic dintre ARX Robotics și DEUTZ a fost stabilit în octombrie 2025.

Pe lângă extinderea rapidă a producției industriale, parteneriatul vizează utilizarea sistemelor de propulsie DEUTZ în cadrul sistemelor terestre autonome dezvoltate de ARX Robotics. Aceasta include sisteme de propulsie electrică alimentate de baterii și, pe viitor, motoare compacte cu combustie internă sau sisteme de propulsie hibride.

De asemenea, companiile intenționează să dezvolte o interfață care să integreze platforma software Mithra OS a ARX Robotics, bazată pe inteligență artificială, cu sistemele de propulsie DEUTZ.

Ucraina și Germania dezvoltă un sistem comun de apărare aeriană pentru a proteja întregul continent european. Proiectul va permite interceptarea rachetelor balistice, o capacitate de care țările europene duc în prezent lipsă.