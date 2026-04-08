Germania îl acuză pe JD Vance de ipocrizie, după ce acesta, prezent la Budapesta, a acuzat UE de interferență în alegerile din Ungaria

JD Vance și Viktor Orban la un miting electoral pro-Orban organizat la Budapesta. Foto: Getty Images

Germania a criticat miercuri ipocrizia lui JD Vance la adresa UE și a respins acuzațiile făcute de vicepreședintele SUA legate de „grava interferență” a Bruxelles-ului în alegerile din Ungaria, informează Politico.

„Respingem acuzațiile făcute de vicepreședintele Statelor Unite la un eveniment politic din Ungaria”, a declarat adjunctul purtătorului de cuvânt al guvernului german, Sebastian Hille, în cadrul unei conferințe de presă. „Aș dori să subliniez — din moment ce Vance se plânge de presupusa intervenție a UE în alegeri — că vicepreședintele SUA a fost în Ungaria cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt, de unul singur, vorbește de la sine despre cine comite interferențe electorale,” a adăugat Hille.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a sosit duminică, 7 aprilie, la Budapesta, pentru a-și arăta susținerea pentru Viktor Orban, cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare de duminică din Ungaria, pe care prim-ministrul ungar ar putea să-l piardă după 16 ani la putere.

Cu această ocazie, JD Vance a atacat dur conducerea Uniunii Europene, pe care a acuzat-o de interferențe în alegerile maghiare.

„Desigur, nu mă aștept ca poporul maghiar să asculte de vicepreședintele Statelor Unite. Nu acesta este motivul principal pentru care mă aflu aici, dar am vrut să transmit un mesaj tuturor, în special birocraților de la Bruxelles, care au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i ține sub control pe cetățenii Ungariei, deoarece nu le place liderul care a luat apărarea poporului ungar. Ceea ce s-a întâmplat în această țară, în plină campanie electorală, este unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin și de interferență electorală pe care le-am văzut vreodată. Birocrații de la Bruxelles au încercat să distrugă economia Ungariei. Au încercat să reducă independența energetică a Ungariei. Au încercat să majoreze costurile pentru consumatorii maghiari”, a spus JD Vance.

În 2025, JD Vance a dat exemplul alegerilor anulate din România pentru a ataca UE

Același JD Vance a lansat anul trecut un atac la adresa UE şi a leadership-ului european. În discursul susţinut la Conferinţa de Securitate de la Munchen, Vance a cerut, practic, Europei să-și respecte în primul rând standardele înalte pe care clamează că le are și a dat ca exemplu alegerile din România. „Dacă cu câteva sute de mii de dolari se poate pune în pericol democrația, înseamnă ca lucrurile nu stau atât de bine”, le-a spus Vance liderilor europeni.



Viktor Orban, un fan MAGA, este un aliat-cheie al administrației Trump, iar actualul guvern SUA își dorește ca acesta să rămână la putere la Budapesta.

Orban are legături adânci cu mișcarea MAGA. Donald Trump însuși și-a anunțat susținerea pentru Orban despre care a spus - „Sper să câștige, sper să câștige la scor mare”.

Relația apropiată dintre Donald Trump și Viktor Orban a început în 2016, când Orban a fost singurul șef de guvern european care l-a susținut pe Trump. El și-a continuat susținerea și în 2020, la alegerile pe care Trump le-a pierdut, și în 2024, la revenirea sa.

The German government spokesperson also said that Chancellor Friedrich Merz had “no preference” concerning the outcome of Sunday’s vote and will accept how the Hungarian people vote.