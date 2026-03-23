Germania nu mai are muncitori și îi caută în India. "Avem mulți angajatori disperați, nu găsesc pe nimeni să lucreze pentru ei"

Germania se confruntă cu o lipsă acută de muncitori calificați, din cauza pensionării angajaților vârstnici și a numărului insuficient de tineri care să le ia locul. Pentru a atenua problema, țara se îndreaptă tot mai mult către muncitori din India, scrie BBC.

Pentru Handirk von Ungern-Sternberg, totul a început cu un e-mail primit în februarie 2021. Mesajul venea din India. În esență, mesajul spunea: „Avem mulți tineri motivați care caută formare profesională și ne întrebăm dacă sunteți interesați.”

La acel moment, von Ungern-Sternberg lucra pentru Camera Meșteșugurilor din Freiburg, în sud-vestul Germaniei, o organizație care reprezintă muncitorii calificați – de la zidari și tâmplari până la măcelari și brutari – și companiile care îi angajează. E-mailul a venit într-un moment oportun.

„Aveam mulți angajatori disperați, care nu găseau pe nimeni să lucreze pentru ei”, spune von Ungern-Sternberg. „Așa că am decis să încercăm.”

Primul său apel a fost către șeful breslei măcelarilor din zonă. Măcelarii din întreaga Germanie se confruntau cu dificultăți deosebite, fiind un sector aflat în declin accentuat. De la 19.000 de mici afaceri de familie în 2002, numărul acestora a scăzut la mai puțin de 11.000 în 2021. Angajatorii întâmpinau dificultăți majore în a recruta tineri pentru ucenicie.

„Meseria de măcelar este grea”, spune Joachim Lederer, șeful breslei măcelarilor. „Iar în ultimii aproximativ 25 de ani, tinerii au ales alte meserii”.

Între timp, în India, agenția de recrutare Magic Billion, care trimisese e-mailul inițial, a reușit să recruteze 13 tineri, care au ajuns în Germania în toamna anului 2022 pentru a începe ucenicia în măcelării din orașe mici de-a lungul graniței cu Elveția. O parte din timp urma să fie dedicată studiilor. Printre ei s-a numărat și Anakha Miriam Shaji, în vârstă de 21 de ani. Ca mulți dintre colegii ei, era pentru prima dată când părăsea India. Anakha a venit să lucreze pentru Lederer în orașul Weil am Rhein, la granița cu Elveția și Franța.

La trei ani distanță, multe lucruri s-au schimbat. Von Ungern-Sternberg nu mai lucrează la Cameră. El și-a înființat propria agenție de recrutare, India Works, în parteneriat cu Aditi Banerjee, de la Magic Billion, pentru a aduce mai mulți tineri indieni în Germania.

De la cei 13 inițiali, în prezent sunt aproximativ 200 de tineri indieni care lucrează în măcelării din Germania.

Germania se confruntă cu o criză demografică. Economia are nevoie să atragă anual 288.000 de muncitori străini, potrivit unui studiu din 2024. În caz contrar, forța de muncă ar putea scădea cu 10% până în 2040, arată raportul realizat de think tank-ul Bertelsmann Foundation.

„India este o țară cu 600 de milioane de oameni sub 25 de ani”, spune Banerjee. „Doar 12 milioane intră anual pe piața muncii. Există, așadar, un surplus uriaș de forță de muncă.”

India Works pregătește aducerea a 775 de tineri indieni în Germania în acest an, pentru a începe ucenicia. Domeniile sunt variate, incluzând lucrători în construcția de drumuri, mecanici, pietrari și brutari.

A devenit mai ușor pentru muncitorii calificați din India să lucreze în Germania după semnarea, în 2022, a Acordului privind migrația și mobilitatea între cele două țări. Ulterior, la sfârșitul anului 2024, Germania a anunțat majorarea cotei de vize pentru muncă calificată pentru cetățenii indieni de la 20.000 la 90.000 pe an.

Datele oficiale arată că în 2024 existau 136.670 de muncitori indieni în Germania, față de 23.320 în 2015.

Tinerii indieni care au găsit locuri de muncă în Germania prin India Works invocă motive similare pentru decizia lor: dificultatea de a găsi un loc de muncă în India, salariile mai mari din Europa și dorința de a-și construi propriul drum în viață.

Un exemplu este Ishu Gariya, un tânăr de 20 de ani care, după terminarea liceului în India, lua în calcul o facultate și o carieră în IT. „Dar nu voiam să cheltuiesc bani pe o diplomă și apoi să lucrez pe un salariu mic”, spune el. Astfel, a schimbat o suburbie din Delhi pentru un sat din regiunea Pădurea Neagră din Germania, unde este ucenic brutar. „Avem salarii mari aici”, spune el. „Așa că îmi pot ajuta familia de acasă.” El spune că apreciază și aerul curat din mediul rural german.

Ajay Kumar Chandapaka, în vârstă de 25 de ani, a venit din Hyderabad pentru a lucra la Spedition Dold, o companie de transport situată într-un sat de lângă Freiburg. El are o diplomă de licență în inginerie mecanică. „Mi-a fost foarte greu să găsesc un loc de muncă în India”, spune el. „Așa că am considerat că Ausbildung este o opțiune mai bună pentru mine.” „Ausbildung” este termenul german pentru formare profesională sau ucenicie.

La primăria din Weil am Rhein, primarul Diana Stöcker, din partea Uniunii Creștin-Democrate, intenționează, de asemenea, să angajeze lucrători din India. Autoritățile locale au identificat doi tineri care vor veni în Germania mai târziu în acest an pentru a lucra ca educatori la grădiniță. „Am căutat educatori în toată Germania”, spune ea. „Dar sunt foarte greu de găsit.”

Fost membru al Bundestagului german, Stöcker a fost aleasă primar în 2024. Ea recunoaște dificultatea Germaniei de a găsi tineri talentați în toate domeniile și spune că există o singură soluție: „Trebuie să căutăm în străinătate. Este singura posibilitate.”