Germania va construi „Cyberdome”, un sistem AI de protecție împotriva sabotajelor, după incidentul cu drone rusești de la Leipzig

Zilele trecute, Germania a acuzat oficial Rusia că se află în spatele atacului de la aeroportul din Leipzig, unde drone explozive au vizat avioane cargo ucrainene staționate pe pistă. Foto: Getty Images

Germania își propune să construiască un „Cyberdome”, un scut „digital” care va folosi o rețea de senzori și AI pentru protecția împotriva atacurilor cyber și sabotajelor, informează Bild, preluat de Euronews.

Alexander Dobrindt, ministrul de interne al Germaniei, a declarat că atacurile hibride rusești au devenit o „realitate zilnică” și că, cel mai probabil, vor crește, dar a spus că există modalități prin care țara se poate apăra.

Planul pentru realizarea „Cyberdome” va implica, de asemenea, extinderea capacităților mobile de apărare cu drone ale poliției germane, cu „unități rapid mobilizabile” bazate în orașele cheie, cum ar fi Berlin, München și Hamburg, pentru a proteja spațiul aerian deasupra marilor centre de transport.

Folosirea tehnologiei AI, cum ar fi recunoașterea facială, ar fi de asemenea intensificată pentru a ajuta la identificarea potențialilor atacatori, în timp ce companiilor li s-ar acorda dreptul de a detecta drone și de a „se apăra activ împotriva lor”, a mai adăugat raportul.

Decizia survine după incidentul cu dronă explozivă descoperită la aeroportul din Leipzig, în apropierea unor avioane de transport ucrainene.

Dispozitivul nu a explodat, aparent din cauza unei defecțiuni a detonatorului, iar anchetatorii suspectează că o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion cargo aflat în apropiere. A fost găsită, de asemenea, o substanţă analizată a fi 50 de grame de hexogen, un explozibil militar extrem de puternic

Zilele trecute, Germania a acuzat oficial Rusia că se află în spatele atacului de la aeroportul din Leipzig.

Situat în partea de est a Germaniei, aeroportul Leipzig/Halle este un centru pentru transporturi militare, mai ales ale armatei germane şi ale aliaţilor din NATO, fiind de asemenea o bază operaţională pentru compania germană DHL şi compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.